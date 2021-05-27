支持編預算！北市議會國民黨團向柯文哲喊話「以市府名義買輝瑞」





▲柯文哲、黃珊珊主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，南投縣長林明溱提出，可向中國大陸採購上海復星代理的德國BNT輝瑞疫苗，讓疫苗成為近日熱門話題。面對台北市長柯文哲坦言，這狀況要撐到8月是「撐不下去」，台北市議會國民黨團提出，支持以北市府名義買輝瑞、莫德納疫苗，不應意識形態作祟，而延誤採購時機。

北市議會國民黨團27日提出聯合質詢稿，提及疫情持續擴散，連日確診人數及死亡人數不斷累積增加，防疫的量能已讓北市的醫療體系近乎崩壞，但衛生醫療人員犧牲苦撐尚能維持運營。

北市議會國民黨團提及，柯文哲26日也說，若這個狀況要撐到八月是撐不下去，恐怕死傷慘重，台北市政府如果被逼到沒辦法，只好自謀生路。而北市衛生局長黃世傑也說，8月千萬劑疫苗緩不濟急應開放輝瑞BNT疫苗進口。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，有鑒於國內外專家及市府團隊，皆建議且認同應儘速施打疫苗，方能有效解決目前疫情困境。因此北市議會國民黨團支持以北市府名義，購買包括輝瑞BNT、莫德納等，只要是得到WHO、美國FDA或歐盟EMA認證之疫苗，都不應因意識形態作祟而延誤採購時機，應以儘速到貨為原則進行採購，讓台北市民得以儘速施打。

王欣儀強調，只要是COVAX認可疫苗相關的購買計劃提出，國民黨團將全力支持相關預算支出，希望能於最短時間內完成採購且全面施打，有效對於疫情進行控制。