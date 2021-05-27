警尋失聯者染疫...蔣萬安提「全面施打疫苗」　指揮中心採納

▲蔣萬安提案力挺警察。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

全國延長三級警戒到6月14日，警察因維護社會秩序，查緝違反防疫規定者，近日也頻傳有警察確診。對此，國民黨立委蔣萬安表示，他日前發函要求警政署，要求警察「全面施打疫苗」、「配發基本面罩、口罩及酒精隨身瓶」，謝謝警政署已經採納。

蔣萬安表示，自宣告第三級警戒以來，陸續傳出警察同仁染疫訊息，警察除了維護治安，在防疫期間還得宣導民眾戴口罩、稽查群聚，當接獲民眾檢舉有人不戴口罩時，必須趕往現場稽查，還得肩負協尋確診失聯民眾任務，除了非常辛苦，也暴露在極高的染疫風險當中。

蔣萬安說，他要向這群堅守第一線崗位的警察同仁說聲謝謝，2天前他即發函拜託警政署，給予波麗士大人們必要的防護跟支援，包括：「全面施打疫苗」、「配發基本面罩、口罩及酒精隨身瓶」、「針對防疫勤務取消加班費之上限」、「非必要的勤務應予以簡化或刪除」等。

蔣萬安感性表示，謝謝每一位堅守崗位，守護民眾安全的波麗士們，也希望大家都能遵守防疫規定，一起打贏這場抗疫戰爭。

指揮中心指揮官陳時中昨（26日）表示，已和內政部協定，會跟民眾有所接觸風險的執法人員等，將會優先施打公費疫苗外，也會配送更多的防護面罩跟護目鏡，讓執法人員有多一層保護，執法後會更安心

41萬劑AZ疫苗陸續發配到各縣市，指揮中心副指揮官陳宗彥昨（26日）也指出，全台有5萬名警消列在前3優先施打順位，籲儘速接種。