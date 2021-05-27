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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「缺口百萬」餐廳工廠招嘸人　中國疫後現人才供需矛盾

▲▼上海火箭村,昌碩廠區。（圖／記者陳政錄攝）

▲來自安徽的小姜，十多歲就開始每年拎著大包行李，到遠在上海的某台資企業產線上班，住在集體宿舍還天天加班，但時過境遷，能接受這種工作待遇的大陸年輕人越來越少。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

疫情後勞雇關係被打破，加上新經濟帶動新業態，中國大陸人才市場正面臨應屆畢業生「就業難」、製造和餐飲業等「基層缺工」的雙矛盾。據大陸人社部日前公告的前100「最缺工」職業為例，招聘數和求職數缺口差距就近百萬人，其中餐廳服務員高居第二，另新進排名的29個業種中，就有20個來自製造業。

有長三角地區的台商坦言，現在就是「大學畢業生一把抓，但產線上找不到人」，因為不只人口結構改變，新業態崛起，也讓工廠更難找人。「有人寧願送外賣、快遞，感覺比較自由，賺得也不會太少」，甚至條件好一點的、乾脆去做電商直播。

▲▼咸陽冠捷顯示科技有限公司,台商,生產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲有早年在福建工作，目前在陝西的台資企業高幹表示，製造業基層缺工問題在南方較為嚴重，中西部相對緩和。（圖／記者陳政錄攝）

攤開大陸人口數據來看，國家統計局2021年5月最新公布的第七次全國人口普查結果顯示，和2010年比，16至59歲勞動人口減少4000多萬人，為8.8億。統計局對此表示，中國大陸人口紅利依然存在，且素質逐步提高，往人才紅利轉變。

但以實際招聘層面來說，據大陸人社部日前公告的前100「最缺工」職業，排名前十依序是營銷員、餐廳服務員、保安、客服管理員、房仲、清潔員、家政服務員、快遞員、汽車產線操作工、包裝工等，多是以基層需求為主。

陸媒不少報導指出，製造業等基層缺工，或多或少與疫情、新業態崛起有關，譬如年輕人在同樣的條件下，更願意去送外賣、快遞，使得近年製造業缺工問題一直存在。

▲▼上汽集團臨港生產基地。（圖／記者陳政錄攝）

▲提高工業企業生產線自動化效率，以及讓學校教育與人才需求相匹配、提升藍領地位待遇，是中國大陸重要的課題。圖為上海上器產線。（圖／記者陳政錄攝）

對此，北京交通運輸職業學校校長馬伯夷坦言，這種現象，一方面反映中國大陸在從製造大國到製造強國轉型的調整，一方面可能是社會引導問題，因為工作人員在執業崗位上的社會經濟待遇，沒有引起足夠的重視。但他認為，這只是一個過程，隨著對職業教育重視程度提高、藍領待遇調整，白領和藍領會回歸平衡，職缺和人才也會逐漸匹配。

另一方面，大陸已有多家製造業在近年推動產線上的「機器換人」，提高自動化生產率。

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