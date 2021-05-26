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中國數博會開幕　劉鶴：推動大數據產業「堅決反壟斷」

▲▼2021中國國際大數據產業博覽會（數博會），大陸國務院副總理劉鶴透過視訊方式，在北京會場出席於貴州省會陽市線下舉辦的數博會開幕式。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國務院副總理劉鶴再次強調，中共中央於新經濟模式發展中，堅決反壟斷的立場。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／貴陽報導

中國國際大數據產業博覽會（數博會）26日在貴州省貴陽市開幕，中共高層由國務院副總理劉鶴，在北京以視訊連線方式出席，他在致詞時提出國家發展大數據產業的「四點認識」，強調要便利數據交易、便利數據使用，「維護公平競爭，堅決反對壟斷」，好推動產業可持續性發展。

值得注意的是，去年以來，由於大陸如阿里巴巴、騰訊、百度、京東等大型網路平台企業不斷擴張，屢屢遭到劉鶴所屬的中財辦點名，尤以馬雲和其創辦的阿里巴巴集團首當其衝，因此劉鶴在此次數博會上的嚴肅表態，有指標性意義。

▲▼貴州省貴陽市5月26到28日，舉辦2021中國國際大數據產業博覽會（數博會）。（圖／記者陳政錄攝）

▲貴州省貴陽市5月26到28日，舉辦2021中國國際大數據產業博覽會（數博會）。

劉鶴表示，當前國際社會正進入數據數字生產力快速崛起的歷史階段，大數據正在深刻影響全球科技創新、產業結構調整和經濟社會發展，習近平總書記高度重視，提出推動實施國家大數據戰略，加快建設「數字中國」，十四五規劃明確提出加快數字化發展等。

因此，劉鶴進一步提出發展大數據產業的幾點認識，首先是拓展應用場景，要與經濟發展全方位融合、更重視大數據在全流程、全產業鏈、全生命週期的創新應用，加強廣度和深度；第二，充分挖掘算力和人力基礎，加強數據基礎設施建設，大力培養和引進高端人才。

▲▼貴州省貴陽市5月26到28日，舉辦2021中國國際大數據產業博覽會（數博會）。（圖／記者陳政錄攝）

第三，劉鶴強調，要加強大數據產業的治理建設。他說，大數據產業有許多別於其他傳統生產要素的特點，要健全治理體系和相關制度，保護個人隱私和數據安全，同時便利數據交易、數據使用，維護公平競爭，堅決反對壟斷，推動大數據產業健康；規範可持續性發展。第四點，是擴大國際合作，推進對外開放，積極參與國際規則制定，使產業發展更加健康。

數博會自2015年創辦，2016年大陸國務院總理李克強出席後，2017年升級為大陸的國家級博覽會。受新冠肺炎影響，本屆大會採採線上線下融合辦會模式，以「數據創造價值創新驅動未來」為主題，線下展預計有225家海內外企業參與。

在26日上午舉行的開幕式上，北京視訊連線會場有大陸國務院副總理劉鶴和中財辦、發改委、工信部官員出席，貴州現場則有網信辦副主任劉小偉、工信部副部長劉烈宏、貴州省委書記諶貽琴、貴州省長李炳軍等出席。

諶貽琴表示，依託大數據產業發展，貴州數字經濟增數連續6年全國第一，電子訊息產業快速發展為千億級產業，是全球最多在建中數據中心的地區之一，脫貧、移地搬遷人數全國最多，盼能持續做好資源整合、降低交易成本、升級發展動能、破除發展瓶頸，持續引領高質量發展。

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▼貴州省委書記諶貽琴。

▲▼2021中國國際大數據產業博覽會（數博會），貴州省委書記諶貽琴。（圖／記者陳政錄攝）

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