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拜登下令90天內查明疫情源頭　喊話中國「透明公開」參與國際調查

▲▼世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

▲目前中國疫情起源推測有兩大方向，一是源自野生動物，二是實驗室外洩。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國總統拜登今天表示，要求情報部門加倍努力找出疫情源頭，並敦促中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，提供所需的相關數據與證據。

拜登（Joe Biden）發布聲明表示，早在2020年初疫情剛爆發之時，他即已呼籲讓美國疾病管制暨預防中心（CDC）向中國了解病毒資訊，以便能更有效抗疫。但美國調查人員在最初數個月未能前往當地，使疫情起源調查受到阻礙。

拜登表示，他上任後，已於3月指示國家安全顧問下令情報界提供一份關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）起源分析報告，對病毒是經由帶原動物傳給人類或是實驗室事故進行分析。拜登在5月初收到報告。但截至今天，美國情報界看法分歧。

為此，拜登要求情報界加倍努力收集並分析資訊，以便更接近明確的結論，並在90天內向他報告。作為報告的一部分，他也要求可能需要進一步調查的領域，包括對中國提出具體問題，並要求國家實驗室與其他政府機構共同合作，擴大情報界調查成效。

拜登並表示，美國將持續與世界各地理念相近夥伴合作，要求中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供所需的相關數據與證據。

「華爾街日報」日前引述先前未公開的美國情資報告報導，3名來自中國科學院武漢病毒研究所的研究員曾在2019年11月求醫，時間點在中國公告2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）之前1、2個月。這份報告或許將助長有關擴大調查病毒起源的呼聲，確定病毒是否從這個實驗室外洩。

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