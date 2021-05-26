疫情居家斷捨離清單！收納達人列超狂表格　網跪：超實用

▲收納達人廖心筠時常分享斷捨離、收納整理撇步。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

記者林育綾／綜合報導

全國新冠肺炎防疫警戒三級延長，許多民眾知道要乖乖待在家，但也快要悶壞了！收納達人廖心筠在粉專分享「疫情居家斷捨離」清單，從「食衣住行育樂」各方面帶大家逐步檢視，例如過期的食品、不符合年齡的小孩玩具等，表示「照著這一張做，6/14後絕對給你一個清爽的家」，粉絲看了也紛紛按讚留言「超實用」、「現在超需要」。

廖心筠長期在個人臉書粉專分享關於收納、整理方法，曾出版過相關書籍《收納幸福到你家》、《從家開始的美好人生整理》，也經常在直播推廣「斷捨離」的各種撇步。而昨26日指揮中心宣布延長三級警戒到6/14後，不少網友、家長都很崩潰焦慮，她因此特別分享「疫情居家斷捨離」清單，提到「這是斷捨離的好時機，趁著這一波，跟著廖哥一起斷捨離」。

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▲收納達人分享「疫情居家斷捨離」表格清單。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

表格以「食衣住行育樂」分門別類列出清單，「食」方面檢視所有過期食品，像是零食、調味品、食物，還有過期的藥品、保健食品等，還要清理冰箱，將食物全部拿出來，壞的淘汰，冰箱也徹底擦乾淨；而品質不好的餐具如破損的馬克杯、刮花的鍋子等，都可以淘汰。

▲清理冰箱、食物的好時機。（示意圖／達志影像／示意圖）

衣物方面，可將同類衣服集中，一天一類衣服慢慢試穿，若家裡有小孩，大人試穿後可讓孩子評分斷捨離。居住方面，居家織品包括窗簾、床包、桌巾都可清洗，並淘汰髒污的部分；而室內盆栽可將枯死的、落葉等清除；過期或難用的清潔用品淘汰；環境照明方面，買來擺很久的燈泡、燈管也可換上。

而在「行」方面，如鞋子可全部拿出來檢視，將破損壞掉的都淘汰；若有孩子不符合年齡的、閒置的直排輪、滑板車、推車、滑步車、腳踏車⋯等，都可以送人。

▲衣物可以將同類別集中，一天試穿一類，陸續斷捨離。（示意圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

「育樂」方面，大人的書籍、雜誌、筆記、漫畫，全部拿下來但「不要翻開，用封面決定」是否淘汰，用不到的筆記也可以清除；小孩的繪本若超過年齢不適合、已經太小用不到的圖卡閃卡，都可以送人，作品也能拍照後清除。

而收藏品像是扭蛋、公仔、玩具、手作，已經不喜歡的都可以轉送或轉賣出去；小孩超過年齡的、不玩的玩具，都能引導孩子斷捨離。大人不再聽或看的CD、DVD；小孩超過年齡的巧虎等光碟；缺少零件或是不符合年齡、破損的桌遊，都可以淘汰。

▲▼已經不適合孩子年齡的繪本、玩具，都能分類送人。（示意圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

廖心筠提醒，「可以把要贈送或捐贈的物品先堆在一起，等疫情好轉再送出去」，同時也激勵粉絲「照著這一張做，6/14後絕對給你一個清爽的家」，而PO文也在不到1天內獲得近2千按讚、超過500次分享。

網友看了也紛紛留言稱讚「這太實用了！」、「這大概是今天最振奮和勵志人心的一則po文啊！」、「做完家裡會很清爽，動起來～」、「實用，目前超需要」、「在家的時間每天整理一小區，看著家裡變的清爽真的很療癒」、「太棒了，照著類別項目一一斷捨離 清楚明暸」「好需要這樣分類清晰的表格啊 感謝廖哥」。

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