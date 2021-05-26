　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情居家斷捨離清單！收納達人列超狂表格　網跪：超實用

▲▼收納達人分享疫情居家斷捨離。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

▲收納達人廖心筠時常分享斷捨離、收納整理撇步。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

記者林育綾／綜合報導

全國新冠肺炎防疫警戒三級延長，許多民眾知道要乖乖待在家，但也快要悶壞了！收納達人廖心筠在粉專分享「疫情居家斷捨離」清單，從「食衣住行育樂」各方面帶大家逐步檢視，例如過期的食品、不符合年齡的小孩玩具等，表示「照著這一張做，6/14後絕對給你一個清爽的家」，粉絲看了也紛紛按讚留言「超實用」、「現在超需要」。

廖心筠長期在個人臉書粉專分享關於收納、整理方法，曾出版過相關書籍《收納幸福到你家》、《從家開始的美好人生整理》，也經常在直播推廣「斷捨離」的各種撇步。而昨26日指揮中心宣布延長三級警戒到6/14後，不少網友、家長都很崩潰焦慮，她因此特別分享「疫情居家斷捨離」清單，提到「這是斷捨離的好時機，趁著這一波，跟著廖哥一起斷捨離」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼收納達人分享疫情居家斷捨離。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

▲收納達人分享「疫情居家斷捨離」表格清單。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

表格以「食衣住行育樂」分門別類列出清單，「食」方面檢視所有過期食品，像是零食、調味品、食物，還有過期的藥品、保健食品等，還要清理冰箱，將食物全部拿出來，壞的淘汰，冰箱也徹底擦乾淨；而品質不好的餐具如破損的馬克杯、刮花的鍋子等，都可以淘汰。

▲▼冰箱,冷藏。（圖／達志影像／示意圖）

▲清理冰箱、食物的好時機。（示意圖／達志影像／示意圖）

衣物方面，可將同類衣服集中，一天一類衣服慢慢試穿，若家裡有小孩，大人試穿後可讓孩子評分斷捨離。居住方面，居家織品包括窗簾、床包、桌巾都可清洗，並淘汰髒污的部分；而室內盆栽可將枯死的、落葉等清除；過期或難用的清潔用品淘汰；環境照明方面，買來擺很久的燈泡、燈管也可換上。

而在「行」方面，如鞋子可全部拿出來檢視，將破損壞掉的都淘汰；若有孩子不符合年齡的、閒置的直排輪、滑板車、推車、滑步車、腳踏車⋯等，都可以送人。

▲▼收納達人分享疫情居家斷捨離。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

▲衣物可以將同類別集中，一天試穿一類，陸續斷捨離。（示意圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

「育樂」方面，大人的書籍、雜誌、筆記、漫畫，全部拿下來但「不要翻開，用封面決定」是否淘汰，用不到的筆記也可以清除；小孩的繪本若超過年齢不適合、已經太小用不到的圖卡閃卡，都可以送人，作品也能拍照後清除。

而收藏品像是扭蛋、公仔、玩具、手作，已經不喜歡的都可以轉送或轉賣出去；小孩超過年齡的、不玩的玩具，都能引導孩子斷捨離。大人不再聽或看的CD、DVD；小孩超過年齡的巧虎等光碟；缺少零件或是不符合年齡、破損的桌遊，都可以淘汰。

▲▼收納達人分享疫情居家斷捨離。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

▲▼已經不適合孩子年齡的繪本、玩具，都能分類送人。（示意圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

▲▼收納達人分享疫情居家斷捨離。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

廖心筠提醒，「可以把要贈送或捐贈的物品先堆在一起，等疫情好轉再送出去」，同時也激勵粉絲「照著這一張做，6/14後絕對給你一個清爽的家」，而PO文也在不到1天內獲得近2千按讚、超過500次分享。

網友看了也紛紛留言稱讚「這太實用了！」、「這大概是今天最振奮和勵志人心的一則po文啊！」、「做完家裡會很清爽，動起來～」、「實用，目前超需要」、「在家的時間每天整理一小區，看著家裡變的清爽真的很療癒」、「太棒了，照著類別項目一一斷捨離 清楚明暸」「好需要這樣分類清晰的表格啊 感謝廖哥」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
深田恭子宣布暫停演藝事業！原因曝光　整個人暴瘦一圈
太魯閣出軌嚴重死傷　懲處名單出爐！
快訊／台大無法再收病人！　院長呼救曝現況
快訊／台灣11死「病情曝光」　1男確診當天病逝
范雲神隱！　默默更新po文被抓包了
24年一見！抬頭看「超級血月」絕美夜景　鄭明典曝實況照
南投想買上海BNT疫苗　女醫拿法條打臉林明溱「2句話開嗆」
快訊／台積電「員工確診」+1　曾近距離接觸10多人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情居家斷捨離清單！收納達人列超狂表格　網跪：超實用

「快樂缺氧」怕爆！藥局氧氣瓶被掃光　血氧機直接缺貨

板橋黃昏市場「恐怖群聚」　隔天再直擊人流大改善

太魯閣出軌懲處名單出爐！咎責最高層級「台鐵副局長記過1次」

台大無法再收病人！院長呼救：重症滿載「改裝小兒ICU收治還不夠」

台灣11死創新高「病情曝光」　6人有萬華活動史！1男確診當天病逝

24年一見！抬頭看「超級血月」深藍+血紅絕美夜景　鄭明典曝實況照

讓繡線如顏料抹上薄紗　俄羅斯刺繡家的超現實魔法

快訊／櫃姐排除確診！漢神巨蛋「維持29日開業」：徹底清消

快訊／台積電「員工確診」再+1　曾近距離接觸10多人

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

疫情居家斷捨離清單！收納達人列超狂表格　網跪：超實用

「快樂缺氧」怕爆！藥局氧氣瓶被掃光　血氧機直接缺貨

板橋黃昏市場「恐怖群聚」　隔天再直擊人流大改善

太魯閣出軌懲處名單出爐！咎責最高層級「台鐵副局長記過1次」

台大無法再收病人！院長呼救：重症滿載「改裝小兒ICU收治還不夠」

台灣11死創新高「病情曝光」　6人有萬華活動史！1男確診當天病逝

24年一見！抬頭看「超級血月」深藍+血紅絕美夜景　鄭明典曝實況照

讓繡線如顏料抹上薄紗　俄羅斯刺繡家的超現實魔法

快訊／櫃姐排除確診！漢神巨蛋「維持29日開業」：徹底清消

快訊／台積電「員工確診」再+1　曾近距離接觸10多人

嘉藥申請入學創佳績　五科系招生完勝

帶隊到奧地利搶奧運門票　錢薇娟爆「口罩不合格」真相曝光！

疫情居家斷捨離清單！收納達人列超狂表格　網跪：超實用

蘇貞昌稱2千萬劑疫苗可在第1季起供應　柯文哲：5月底了，在哪？

「快樂缺氧」怕爆！藥局氧氣瓶被掃光　血氧機直接缺貨

迪麗熱巴拍廣告穿深V⋯真實身材辣翻　「手臂線條」美到登熱搜！

板橋黃昏市場「恐怖群聚」　隔天再直擊人流大改善

太魯閣出軌懲處名單出爐！咎責最高層級「台鐵副局長記過1次」

深田恭子暫停演藝事業！罹患適應障礙症　整個人暴瘦一圈

真人版《飛天小女警》被酸像「廉價COS」　電視台決定砍掉重拍

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

快訊／再增11死！今日增633確診

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

失智者、外送員　外出沒戴口罩免開罰

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

大陸要捐疫苗！陳時中：他們在打的「我們不敢用」

快訊／增302例本土「各縣市分佈曝光」

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

更多熱門

相關新聞

最強冬衣收納術！　衣服再厚再多都不怕佔空間

最強冬衣收納術！　衣服再厚再多都不怕佔空間

天氣炎熱，該收納換季衣物了，但夏天的衣服收好之後，房間雖然只剩下冬季衣物、卻依然亂成一團？信義居家這次就要來告訴大家，在換季過後、房間裡的當季衣物該如何收納，才真正可以為自己省下最大的空間生活。

斷捨離／玩具淘汰4要點

斷捨離／玩具淘汰4要點

租屋下廚「只要1鍋子搞定」　內行曝收納絕招

租屋下廚「只要1鍋子搞定」　內行曝收納絕招

斷捨離學不會？專家祭4招必殺技　助你打掃事半功倍

斷捨離學不會？專家祭4招必殺技　助你打掃事半功倍

報稅必看／斷捨離！網拍二手品貼補家用　怎麼報稅看這邊

報稅必看／斷捨離！網拍二手品貼補家用　怎麼報稅看這邊

關鍵字：

斷捨離收納廖心筠

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

快訊／再增11死！今日增633確診

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面