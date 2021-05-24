斷捨離／玩具淘汰4要點　竟發現孩子對缺位父的抗議！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

經過水深火熱、停課不停學的震撼教育後，我們好像漸漸習慣防疫的日子，回首這兵荒馬亂的一週，我們不知道是否該慶幸，原本在課堂上趕火車般的課綱進度，因禍得福的，受限於網路教學限制而慢了下來，也增加不少看影片回放，就能複習的機會。

上個週末，因為老師交代的作業，已經在週五完成並回傳，所以多出不少空閒的時間，我便要求DAHLIA要好好整理玩具櫃，她的玩具來自四面八方，有親友的恩典牌，有廠商的合作，有我偶爾買的節日禮物，從0歲到現在，真的放了好久，累積到親子館規模，仍捨不得斷捨離。

我實在看不過去了，告訴她：「很多玩具妳已經用不到，甚至不玩了，如果不好好整理，一直堆在那邊占空間，那我也不會買新的進來。」我是言出必行的媽媽，過去一年，我只有生日、聖誕節買禮物給她，其他時間因為「東西太多」完全不買。

DAHLIA很會抓關鍵字，聽到「新玩具」字眼，立馬精神大振，整理了一晚上！我叮嚀她，只要玩具符合4個要件，就該被淘汰：

1、不適齡、幾乎沒在玩。

孩子終究會長大，7歲已經上小學了，對於幼兒時期的玩具，絕對是情懷大於愛不釋手，小時候的玩具，留1、2個當紀念就好，其他的我會跟孩子溝通，轉送給需要的小朋友。

2、無教育性或實用性。

有些玩具真的是當下好玩，熱潮一過就是垃圾了，像每年元宵節，政府機關都愛送紙製小提燈，就算不主動索取，孩子又會從各種其他管道拿到，等節日過了還捨不得丟，此時，我只留下裡面的LED燈另做他用，提燈主體就壓扁進垃圾袋啦！

3、有傷身疑慮（例如早餐店牛奶附贈的塑膠玩具）。

我是單親育兒，錢得花在刀口上！我很少買玩具，就算要買，也是以有教育目的為優先考量，但孩子偏偏就喜歡「單純是玩具」的玩具（笑），在女兒發現早餐店瓶裝牛奶會附小玩具以後，便開啟她的蒐集小天地，不過我會一再提醒她，這些玩具的材質不太好，不能接近嘴巴，玩後一定要洗手，而且很容易壞，這次趁大掃除，一次給它進垃圾袋吧！

4、不具紀念性（像是生日禮物）。

說了3個該丟的玩具種類後，我認為比較難選擇的是「有紀念性的禮物」，像是生日禮啊，好友遠遊特地帶回的伴手禮啊，這些真的很難取捨，相較之下，沒有情感賦予的玩具，就比較容易轉贈別人了。

等DAHLIA完成後，我照例去篩選一下，避免她丟了什麼不該丟的，但我有點驚訝，因為第一個映入眼簾的玩具，是兩年未見、未連絡的DA爸，買給她的樂高得寶飛機組。

老實說，DA爸很少買禮物、玩具給她，之前還有往來的時候，最多是超商集點玩具，再多沒有，不是嫌棄集點玩具不好，但當你認識這個人久了，就知道他的心意，還是跟物品價值有關。

我問：「這不是妳爸送的？而且妳不是超喜歡樂高？妳要丟？」其實，這也不是第一次她說要丟這組禮物了，DAHLIA很坦然地回：「對啊！現在疫情這麼嚴重，他都不跟我們連絡，不關心我們好不好，我覺得留著這個沒意思。」

可是，從平日主動提到爸爸的次數，我知道，DAHLIA對爸爸是想念且受傷的，雖然我們都把他當成「已往生」般看待，常毫不避諱地笑談以前的往事，但我們都很清楚知道，他人畢竟是在的，只是天災人禍，從不曾給予關心而已。

這讓我十分感嘆，當地震來臨時，是讀者第一個問我們：「還好嗎？」當疫情來襲時，是朋友第一個關心我們：「吃的東西夠不夠？」DA爸在這方面，真的是失職，但我並不希望孩子因為一時的情緒，把有關爸爸的回憶全丟掉，我覺得那太情緒、不夠理智。

於是，我跟女兒分析：「妳知道嗎？我不能干涉或控制妳爸怎麼做，說得殘酷一點，我甚至不確定妳跟爸爸，還有沒有機會再見到面，雖然妳現在很討厭他，但說真的，如果和爸爸再也沒機會相處，妳能保證丟了這個禮物，絕對不會後悔嗎？妳爸買給妳的東西又不多！等妳成年以後再決定吧。」

只見DAHLIA又默默從袋子裡面，一個一個把零件找回，那代表她知道，自己與爸爸的回憶不多，也確實是衝動了，無法確定自己長大後會不會後悔。而我呢？在這防疫緊張的時刻，也自豪仍能保持客觀且理性的教養思考方式吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。