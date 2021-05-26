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在家打發時間！近一週遊戲片熱賣爆漲3倍　健身環奪回暢銷王

▲健身環大冒險（Ring Fit Adventure）。（圖／視覺中國CFP）

▲超夯《健身環大冒險》讓人宅在家邊玩邊運動。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情推升居家娛樂需求，不少人利用追劇、看書、玩桌遊來打發時間，也有人砸錢入手一台遊戲主機，在家打電動解悶，還可以幫小孩放電，也讓人氣夯品Switch再次熱賣，近一週增加2倍銷量。至於大家都愛玩什麼遊戲，根據各大電商平台統計，居家健身類是最佳防疫熱門，另外，能夠遠端多人連線的也頗受好評。

東森購物ETMall表示，近期電玩商品銷售明顯成長，業績較平常增加約3～4倍，其中Switch主機及鍛練健身類型遊戲片買氣高，可以親子同樂的《健身拳擊2節奏運動》、《健身環大冒險》、《瑪利歐高爾夫超級衝衝衝－中文版》等熱賣。

PChome 24h購物觀察，5/15～5/21對比4/15～4/21，站上遊戲片近一週較上月銷量突破3倍，除了熱門的《健身還大冒險》，可以遠端多人連線的遊戲也很受喜愛，今年新推出的《NS超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界中文版》及《NS魔物獵人：崛起－中文版》皆獲好評，不用見面也能與朋友同樂、維繫感情，於站上持續熱銷。

Yahoo奇摩購物中心則是以兼具娛樂與健身功能的《健身環大冒險》最暢銷，另外像是《超級瑪利歐派對》、《瑪利歐賽車》、《瑪利歐兄弟》、《動物森友會》及《Just Dance》等遊戲片也受青睞。

遠傳friDay購物的Switch在5/17單週銷量激增7成，以主機+健身環的同捆組合佔近5成訂單最多，熱銷遊戲片如《明星大亂鬥》、《Just Dance》，讓孩子可以在家打發時間及運動等類型最受歡迎。

博客來也從站內銷售統計本週暢銷榜TOP5，由重回冠軍寶座的《健身環大冒險》拿下，其次是榜上常勝軍《魔物獵人崛起》（MONSTER HUNTER RISE）中文版，TOP3、TO4分別是配合節奏可以運動全身的健身拳擊運動《Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise》中文版、《減重拳擊（健身拳擊）Fitness Boxing》中文版，TOP5則是收錄51種桌上遊戲，能夠多人一起遊玩的《世界遊戲大全51》中日英文版，沉寂已久的《Just Dance 舞力全開 2021 》再度回到熱銷榜前10名。

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