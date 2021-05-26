高雄男連2天「無罩」騎車被抓包　衛生局擬重罰1.5萬

記者吳奕靖／高雄報導

拜託不要再開了啦！高雄市一名廖姓男子無照又未戴口罩騎車趴趴走，結果被警方攔了下來，他求饒： 「能不能只開無照？」不過正值疫情緊繃之際，員警再次對他開出了沒有戴口罩的逕舉單，連續2次被舉發，讓高雄市衛生局怒了，表示將視情節開罰，不排除罰最高金額1.5萬。

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▲高雄市廖姓男子連2天都被抓到沒戴口罩出門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市廖姓男子連2天都被抓到沒戴口罩出門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎在26日防疫記者會當中就強調：「根據我們目前已經掌握到的確是有累犯的事實，那依照衛生傳染病防治法第36條在相關的一些情境上面，如果有同樣問題，同樣的一個行為一犯再犯，在慣例上面，我會加重處分。也就是說，從三千到一萬五當中，我都會按情節重大來處分」。

苓雅分局警備隊員警25日晚間20時至22時執行巡邏暨取締防疫稽查勤務，經過青年一路與仁智街口時，發現23歲廖姓男子騎乘機車不僅沒戴安全帽且未戴口罩，由於正值疫情嚴峻之際，員警立刻趨前攔查。經盤查後發現，廖姓男子表示自己因爲外出購物，所以貪圖一時方便「都沒戴」，員警以警用小電腦查詢後，發現他又是無照駕駛，立即予以舉發。

▲高雄市廖姓男子連2天都被抓到沒戴口罩出門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

廖姓男子急忙低聲向警方求饒，拜託「能不能只開無照就好？不要再開未戴口罩了啦！」。他自稱24日才剛被其他員警攔查取締未戴口罩，同時也接獲衛生局多次來電要求他陳述意見，希望警方這次能網開一面，放他一馬。不過執勤員警對於他無照駕駛及未戴安全帽部分， 先以道路交通管理處罰條例予以舉發，另外有關未戴口罩部分，還是依傳染病防治法相關規定開出逕舉單，並移請主管機關裁罰。

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