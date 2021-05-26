秀妃養生館「CT12極毒暗黑」1傳6！　玩命連結價碼曝光

▲秀妃養生會館。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市「秀妃養生會館」因1名46歲陸籍女子染疫後，店內其他5名按摩女全部確診，CT值12到20，傳染率百分百，21日前往「外帶」摩鐵「人體連結」的新竹男25日也確定染疫；地方人士指出，這家養生會館在地方不起眼，小姐雖都年逾40但因有經驗反而功夫了得，外帶行情約3千起跳，店方在縣府下令八大行業暫停停業後「關前門開後門」，鬧出外帶確診，讓縣府火大開罰30萬並移送法辦。

秀妃養生館爆出確診疫情後，連帶附近店家也因此關門不營業，有住在附近的居民抱怨說，算算整條莒光路及周遭就有近30間理容院、養生會館等等，不少一樓按摩二樓就是紅燈區，之前還有店家爆出消費糾紛，告上警局，尤其到了夜晚簡直成了不夜街。

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▲秀妃養生會館閉門暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

還有民眾透露，秀妃養生會館標榜服務很敢，開業3年生意很好，15日停業之後，前門雖然關上了，後門卻常常「開開關關」，也有男子出入，疑似繼續營業。據了解，店內按摩行情約1200元，外帶則約3千起跳，看個人交際手腕。

因八大行業恐成防疫重大破口，彰化縣長王惠美25日強調，全縣查獲8家業者違規，包含4家夜店、1家護膚店、1家KTV、2家養生館，均函送依法裁處，為了杜絕特種營業場所人與人的連結，違法營業絕對會依法重處並送交地檢署偵辦；另外，如果發現警方未即時查處違法營業的八大行業，引發防疫破口，相關人員也將懲處。

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