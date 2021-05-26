普篩＝太笨的選擇？　名醫曝「做好1件事」：這天確診數有望趨緩

▲史書華喊話，預計三周後，確診數據有望趨緩！（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者劉維榛／綜合報導

雙北從15日升至三級警戒，至今本土案例已破4000例，如今警戒又延到6月14日，各界好奇，到底疫情何時能緩下來？牙醫師史書華認為，若民眾戴好口罩，落實防疫不外出，預計再三周時間，台灣確診數字有望趨緩。

名嘴周玉蔻《蔻蔻早餐》直播專訪中，邀請醫師史書華分享台灣這一波新冠疫情的看法，史書華直言，早在去年剛疫情爆發，「就已經緊張完了，現在就是平常心看待」，因為當時不瞭解COVID-19的死亡率、傳染性、重症性、治療方式，以及疫苗狀況，「現在已經很瞭解了。」

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面對各界喊出普篩與封城，史書華直言「笨，要馬就是太笨！」聞言，周玉蔻反問為什麼？史書華解釋，「篩檢能量，要誰來做？醫師？檢疫師？還是路邊隨便找個阿桑來做？」儘管醫學院畢業的學生也不見得會篩檢，勢必要經過相關的訓練才可以進行篩檢。

而此次本土疫情爆發落在5月7日，矛頭皆指向華航機師，史書華表示，以英國變種病毒來說，R0值是3（代表傳每三天就會變成三倍），假設以這數據來推，5/9號時確診人數應為29人；三天後乘以3，等於有破百人確診；再三天後，確診數會達到300人。

史書華一直推算到21日，照理確診人數會高達3000人；24日確診數就會破萬，「但是我們並沒有」，就是要歸功於防疫政策，「R0值雖然是3，但傳染出去的可能只有1...甚至小於1」，等於一個人傳不到一個人，「確診數字就會慢慢下降。」

史書華信心喊話，儘管現在疫情都是300例起跳，「只要沒有等比級數，像是300例變1000例，那表示我們還在控制範圍內！」對此，周玉蔻也好奇追問，「可以期待確診人數等比級數減少嗎？」

▲各地篩檢站不堪負荷。（圖／新北市議員張錦豪提供）



史書華認為，「可以期待等差級數」，就是說確診數加一點點或減一點點，只要把R0值控制在1以下，「一個人無法傳染超過一個人」，從300例漸漸降到280或250例。史書華強調，這兩周以來疫情沒有大規模上升，「但要它下降，大概要三周左右，才有機會慢慢下降。」

史書華直呼，數據無法快速下降，背後原因與官方宣布三級警戒時，仍有民眾不落實防疫，以及往別縣市竄流有關，「就像武漢要封城前一天，一堆人嚇得逃竄，才會導致世界大流行。」最後，史書華呼籲，最關鍵就是「台灣人民的素質」，務必緊戴口罩，勿摸眼口鼻，還有避免不必要的外出。