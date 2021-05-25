印度增19.6萬確診3511人病歿　外媒曝「真實死亡數」恐破100萬

▲自新冠疫情爆發以來，印度總確診數來到2695萬例（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度政府25日公布官方疫情統計，過去24小時新增19萬6427人感染新冠，創下過去近6週以來單日最低紀錄，單日新增病歿數為3511例，似乎出現第2波疫情消退的希望。但專家認為，許多地區缺乏病毒檢測，新增確診可能未被列入通報，且另據《經濟學人》模型估計，印度可能已有100萬人死於新冠。

路透報導，印度人口約13億，但現階段僅3%的人施打新冠疫苗，是全球確診數最多的前10大國家之中，疫苗接種率最低的國家。專家認為，這將使得印度及其醫療系統更容易受到未來潛在的第3波疫情侵襲。

依據印度25日公布的官方統計，過去24小時新增19萬6427例確診，是自4月14日以來的單日最低紀錄，不到5月7日單日41萬4188例確診量的一半；染疫死亡人數則是3511人，該國迄今累計30萬7231人病歿。

然而印度郊區缺乏病毒檢測，外界擔憂，鄉村地區可能潛在許多未通報的染疫個案。專家認為，這可能導致實際死亡人數被嚴重低估，因為只有病毒檢測呈陽性者被列入官方統計，但許多死者從未接受檢測。

據《經濟學人》（The Economist）模型推估，印度真實染疫死亡人數可能早已來到100萬人，遠高於現今疫情最為嚴重、官方病歿數為59萬人的美國。

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