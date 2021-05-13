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又是榮譽殺人！20歲男被發現是同志　親戚竟聯合「斬首殺害」

▲▼Ali Fazeli Monfared。（圖／翻攝自推特）

▲蒙法列德遭受「榮譽殺人」。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

同性戀間的性行為在伊朗屬於犯罪，一名20歲男子因為他的性向成功申請免除兵疫後，竟被家族裡幾位男子帶到郊區斬首殺害。

根據英國《鏡報》報導，家族為了維護名譽進行謀殺的事件稱為榮譽殺人（honor killing），在伊朗，身為同性戀不違法，同性戀間的性行為才屬於犯罪。20歲男子蒙法列德（Ali Fazeli Monfared）先前因為想搬到土耳其和同性密友巴亞特（Aghil Bayat）同住，依據「男性若有精神疾病（同性戀）可免疫」條文申請醫療豁免成功。

▲▼Ali Fazeli Monfared。（圖／翻攝自推特）

▲家族男性不滿蒙法列德的穿著風格。（圖／翻攝自推特）

蒙法列德家裡一名男性早就看不慣他的衣著打扮，在得知他免疫成功後，4日找了其他幾名家中男性把他帶到郊區，將他斬首殺害。巴亞特表示，蒙法列德的母親事後接到兇手電話，才知道自己的獨子被棄屍於何處。警方在接獲蒙法列德母親報案時，為了安撫她的情緒，謊稱已經把涉嫌犯罪的3人逮捕。

伊朗與土耳其的性別平權組織「6Rang」總監阿敏（Shadi Amin）指出，蒙法列德的家境富裕，父親也對此事相當憤怒，嫌犯遲早會被抓，沒想到「那張把同性戀視為精神疾病的免役令，最後奪走他的生命」。

▲▼Ali Fazeli Monfared。（圖／翻攝自推特）

▲蒙法列德事件受到當地LGBT團體關注。（圖／翻攝自推特）

阿敏也說，如果兇手是因為發現蒙法列德與男性從事性行為才動手殺害，他們的懲罰可能會稍微減輕，因為同性戀性行為屬於犯罪行為。

阿敏認為，蒙法列德為了免除兵役出櫃，最終目的是離開伊朗，「我們正為此質疑伊朗政府，希望他們能取消免役條文將同性戀視為精神疾病的部分」。

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