列車進站「數百人下車秒閃」逃離新冠檢測！鐵路員看傻來不及擋

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

印度阿薩姆邦（Assam）為了防疫，規定列車停靠火車站後，所有乘客都必須接受新冠檢測，但日前當地一列列車進站後，可見數百人下車後直接出站，不顧在場的鐵路人員，只為跳過新冠病毒檢測作業。當局事後展開行動，針對車上400名乘客進行追查，外傳多人確診新冠。

▲火車乘客不顧防疫規定直接出站，人數多達數百人。（圖／翻攝自推特，下同）

新德里電視台報導，該列列車載著約400名乘客，自印度最南端城市科摩林角（Kanyakumari）出發，5天內行經多地一路北上，穿越泰米爾納德邦、喀拉拉邦、安德拉邦、奧里薩邦及西孟加拉邦，主要載送移民工人，其中也包括部分婦女及孩童。

依據當地防疫規定，所有乘客下車後必須接受新冠檢測。但就在列車停靠阿薩姆邦Jagi Road站時，數百人不顧一旁的員警及鐵路人員，直接快速出站，工作人員見狀來不及反應，只能攔住少數乘客。這段影片現已在網路瘋傳，許多網友表示，此事件讓許多民眾感到相當憂心且驚慌。

這似乎也凸顯出當地一大防疫破口，且類似事件已經上演多次。上月，比哈爾邦列車進站後，包含孩童在內的數十人因害怕接受新冠病毒檢測，在列車靠站後，直接衝出火車。

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