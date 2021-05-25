Uber超暖司機爆紅　「空車4小時」照顧染疫母女！近況曝光感動網

▲Uber男司機阿加瓦爾聽聞乘客染疫須前往醫院的消息時，並未拒絕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印度在新冠疫情持續肆虐之際，一名Uber司機急速竄紅，因為他不但願意協助載染疫母女檔前往醫院，甚至無償等待4小時，幫忙向醫院溝通、扶幾乎失去意識的婦人坐好、餵水喝，隔日同樣協助轉院。如今時隔近1個月，婦人順利出院，他同樣願意前往醫院接送，一貫的溫暖助人舉動讓大批網友相當感動。

印媒Times Now報導，印度女子查特吉（Rituparna Chatterjee）與她的母親確診新冠，但母親的身體狀況不佳，血氧值只有80且持續下降中，手邊只有一個氧氣瓶，必須前往醫院，所幸在好友的幫助之下，在4月下旬弄到一張緊急病床。

只不過，查特吉沒能請來救護車協助運送，只好叫Uber設法帶著母親就醫，但卻接連被4名司機取消叫車，「叫到第5個司機時，我那時告訴對方『如果你想取消，請馬上告訴我，因為我不能冒險等待15至20分鐘，然後還看到你取消行程，我提前告訴你狀況，給你選。』」

▲查特吉沒能請來救護車協助運送，只好叫Uber設法帶著母親就醫，但卻接連被4名司機取消叫車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

查特吉說明，她與她的母親為新冠陽性病患，確診12天，但願意配合採取所有防疫措施，但因找不到交通工具，只能請司機幫忙載她們前往40公里外的新冠肺炎治療中心。該名Uber男司機阿加瓦爾（Udit Agarwal）並未拒絕，直接載母女檔前往德里郊區的醫療機構，也解釋自己早已施打新冠疫苗，且在去年曾經染疫。

令人訝異的是，阿加瓦爾抵達目的地後並未立刻離開，反而先是關掉計算里程數的儀器，上前跟警衛爭取讓一行人進入院內，把當時幾乎失去意識的婦人扶到座椅上、餵水喝，在一旁照顧直到查特吉完成手續辦理，並在一切都安頓好之後，載查特吉回家。

上述這一切花費阿加瓦爾空車等待4小時，但這還不是結束，隔日查特吉母親轉院時，他也協助運送。如今查特吉母親在醫院與死神搏鬥26天後順利出院，阿加瓦爾接到電話之後答應，直說「我會過去（載妳們）的」。

阿加瓦爾一連串舉動讓人感到相當溫暖，大批網友給予正面支持讚賞，更有人直言，「陌生人的善良能讓這個世界繼續運轉下去，再多的仇恨都無法打破。」

This story started with Uber driver Udit Agarwal going beyond his duty to help save my mum's life. After 26 days in hospital battling death, tonight when she was discharged, I made a call. "I'll be there," he said, typically. Who else will I trust to bring her home safely? pic.twitter.com/PTfrJH6eOD — Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) May 23, 2021

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