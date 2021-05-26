不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

▲護理師接種輝瑞疫苗。（示意圖／路透社）

記者張鈜閔／綜合報導

台灣本土疫情爆發，國內疫苗數「供不應求」，地方政府紛紛向中央求援，南投縣長林明溱昨(5/25)甚至喊話要求開放授權地方購買疫苗，更表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽；北市府今也透露現在衛生局疫苗已經一瓶不剩，《ETtoday新聞雲》整理各地疫苗庫存，帶您了解全台目前陷入的「疫苗荒」。

台北市：

北市發言人陳智菡指出，衛生局僅存的2瓶疫苗已配發給醫院，現在1瓶不剩；市長柯文哲呼籲中央開放輝瑞疫苗，否則這情況「撐到8月會撐不下去，死傷慘重。」

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桃園市：

桃園市衛生局指出，目前疫苗已無庫存，等週五中央將疫苗撥下來後再根據數量施打。

台中市：

台中市衛生局說明，目前疫苗庫存1960劑，以台中每天4500劑需求計算，不足半天存量。

南投縣：

縣長林明溱指出，目前AZ疫苗全數打完，衛生局上午已在全國防疫會議向中央申請配發8000劑。

宜蘭縣：

衛生局副局長徐秋君表示，所剩無幾。

嘉義市：

目前已無疫苗，所剩疫苗將供第一線醫護使用。

嘉義縣：

目前尚存100劑，等禮拜五中央撥補。

花蓮縣：

之前配發到6600劑，目前已施打6424劑，目前庫存僅剩176劑。

苗栗縣：

目前疫苗剩1800劑，將供第一線醫護使用；等待中央撥發。

台南市：

衛生局指出，台南市第一次接獲中央撥發1700劑，應已全部施打完畢。另第二次中央撥發台南市13000劑，預計疫苗26日會到貨，28日由各醫院開始施打。

雲林縣：

AZ疫苗截至目前僅剩240劑，雲林縣第一類至第三類等高風險對象尚未接種人數計10761人。

▼指揮中心公布疫苗到貨時程。（圖／指揮中心提供）