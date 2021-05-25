北市君悅酒店傳確診！前台員工快篩陽性「來自萬華」...業者回應了

▲台北君悅酒店位於信義區。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

本土疫情持續延燒，尤以雙北市確診數最多，就連北市信義區君悅酒店也傳出前台員工確診。對此，君悅酒店今（25日）證實，目前該員已隔離並接受治療，有接觸到的6名同事也已居家隔離，進行14天自主健康管理。

君悅酒店被爆料有員工二次快篩後為陽性，而此事也被證實。君悅酒店表示，館內昨天傍晚接到同仁告知，日前因身體不舒服前往快篩，第一次採檢為陰性，第二次檢測結果呈陽性，目前正待PCR進一步確認。

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君悅表示，該員工來自萬華，5月22日有喉嚨不舒服症狀、5月23日進行快篩呈陽性，當下君悅即請與此同仁有過接觸的同事，一共6位同仁回家休息，並給予有薪假，不過，君悅指出，雖是前台員工，但並非人人都需要接觸客人，確認該員兩週內沒有接觸到客人，且平時都是騎車上下班，沒有搭乘大眾交通工具。

台北君悅酒店在得知後，第一時間安排相關接觸者進行14天自主健康管理，在重返工作崗位之前，也將即刻安排員工在認可的醫療機構接受新冠肺炎檢測。

▲台北君悅酒店景觀客房。（圖／台北君悅酒店提供）

同一時間，酒店已將相關情況通知所有在此確診同事值勤期間曾到訪的區域，包括現行及即將入住的住客。酒店也在第一時間內，聘請第三方清潔公司完成內外場所有相關區域消毒，包括大廳、客房部辦公室、房務部辦公室、員工更衣室、洗手間、員工餐廳、電梯及出入口。



台北君悅酒店強調，過去一年，因應新冠肺炎，現在或將來，仍將堅持不懈提升強化衛生清潔標準，包括對所有賓客、員工及合作廠商嚴格執行每日體溫檢查。公共洗手間、電梯按鍵、電梯扶手及各處把手、房門把手等經常接觸區每小時消毒一次，酒店各個公共區域也設有消毒洗手設備。同時要求所有同事在工作時佩戴口罩，降低病毒傳播的可能性。