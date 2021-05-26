國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

▲「PL-600消毒錠」是經國防部國防醫學院預防醫學研究所針對新冠病毒，及4種變異病毒株（西班牙、日本、英國、南非），所做的滅病毒報告，滅新冠病毒可達99.99%以上。（圖／普力生化科技公司）



記者陶本和／台北報導

日前普力生化科技公司捐贈台大醫院1萬顆防疫產品「PL-600消毒錠」及大型噴霧機設備，而根據該公司提出的測試報告，正是國防醫學院預防醫學研究所提供，其P4實驗室是全台最高等級的防護實驗室。

根據資料顯示，「PL-600消毒錠」是經國防部國防醫學院預防醫學研究所針對新冠病毒，及4種變異病毒株（西班牙、日本、英國、南非），所做的滅病毒報告，滅新冠病毒可達99.99%以上。

根據預防醫學研究的報告指出，把「PL-600」和「SARS-CoV-2病毒」放在一起30分鐘，接著把原源加到細胞中觀察病毒毒斑塊產生情形；在實驗室中，將「PL-600」和「SARS-CoV-2病毒」放在37度C檢測環境進行1小時的測試，在反應72小時後，將原液加入病毒細胞中觀察病毒斑塊形成。

結果證明，「PL-600」可抑制病毒斑塊的形成，有效抑制率超過99.99%；而對照組中加入ddH20緩衝液，對照組的病毒抑制效果為0%。因此，證明「PL-600」確定有效抑制SARS-CoV-2病毒。

至於「預醫所」是我國生化防護作戰關鍵，擁有全台最高等級的防護的P4實驗室。從2003年發生SARS，以及H7N9，都有參與疫苗與藥物研發；而這次新冠肺炎，也提供疫苗與藥物研發能量。

▼「PL-600消毒錠」是經國防部國防醫學院預防醫學研究所針對新冠病毒，及4種變異病毒株（西班牙、日本、英國、南非），所做的滅病毒報告，滅新冠病毒可達99.99%以上。（圖／普力生化科技公司）

