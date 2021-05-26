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柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

 ▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

▲柯文哲宣布打破「一人一室」規定後，25日再度視察北市醫院。（圖／北市府提供，下同）

政治中心／台北報導

國內本土疫情驟升釀醫療量能緊繃，台北市長柯文哲日前建議中央放寬專責病房「一人一室」成「兩人一室」，獲中央流行疫情指揮中心採納。柯文哲夫人陳珮琪26日曝光柯文哲決定改變「兩人一室」，是因為柯文哲日前親自下到第一線，到各醫院的ICU和病房巡視，看到一些現象後想出的一套改善方案。

「防疫措施每天都要按疫情調整，但有時真要親上火線才能更了解實情。」陳佩琪26日晚間在臉書透露，有一天先生很晚回家，進門就直嚷嚷說戴N95口罩還是會喘，於是問他戴N95幹嘛？柯文哲回答，剛去各醫院的ICU和病房巡了一遍，看到一些現象，也有自己的一套想法和改善方案，像病人出院標準要放寬、一人一室規定要修改

陳佩琪回憶道，當時柯文哲一直說防疫不要只坐著開會，實際跑一趟前線，更可以知道要改進的地方。

陳佩琪表示，「很同意學者說的，病毒進入社區後就回不去了，特別是這種病毒很多是輕症感染、甚至是無症狀的，加上有症狀前就有傳染力，這波走了，還會再有下一波，先生說是可以讓北市疫情不再大規模擴大，但台灣是一日生活圈，若各地接連爆出疫情，相繼封鎖下去，人命和經濟都減損驚人，人民到最後不是染疫，就是等到有疫苗可打的那一刻」。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

對於為何採「兩人一室」，柯文哲日前也曾表示，他看到台大病房很大範圍只裝18名病人，理由是中央規定一人一室，但他在想，病房改裝需要時間，緊急狀況應該是請中央醫療顧問考慮看看，在醫療資源緊繃的這刻，「我認為確診者不用限制一人一室，這樣病房容量不夠！且還要加裝抽風機、負壓機器需要時間。」

柯文哲強調，在這緊急階段，他認為不要限一人一室，「反正都是確診，可以允許他們一室裝兩個，至少讓病人有地方去。」總結就是病房改裝盡快執行、醫療人員打疫苗盡快調配，以及恐怕要修改住院規則，打破一人一室規則。

此外，柯文哲26日下午出席北市防疫記者會時也再度向中央喊話。他表示，做政策不是說坐在辦公室看數字，而是下到第一線，實際到病房，站在急診處外面，或到防疫專責病房外面，了解狀況。

▲▼柯文哲25日視察北市醫院。（圖／北市府提供）

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