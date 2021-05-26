彰化「桃園返鄉個案群聚時間軸」曝　大舅子最衰！返家洗澡染疫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今天公布截至今天已經完成篩檢有7977人、居家隔離有1271人，陽性率1.39%，最新2名確診者，累計111例，1個是桃園家族返鄉聚餐，阿姨回家吃飯跟阿嬤及3孫子之前確診，今天再加上該名阿嬤的72歲的兄弟因自家停水，返家洗澡確診，另一名則是台北大學生返鄉確診。

▲彰化新增2確診。（圖／彰化縣衛生局提供）

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由於今天的確診者個案已經降到2名，是否代表疫情有緩解的趨勢，王惠美坦言，「真的鬆了一口氣」，但還是不能鬆懈，更進一步表示，截至今天已經完成篩檢有7,977人、居家隔離有1,271人，陽性率1.39%，目前有15名居家隔離者已經發病；水果盤商傳播鏈有83案，萬華家族聚餐累計有7案，秀妃養生會館7案，新增1名單一感染確診個案(累計9人)，另外桃園返鄉個案群聚原來有4例，今天增加一例。

衛生局長葉彥伯進一步對今天2例確診者進行分析，並指出桃園返鄉個案群聚， 1位三十幾歲女性在5月15日從桃園回到娘家，家中有姐姐、3個小孩及媽媽住一起，該名女性回桃園後，彰化縣在5月22日接到中央通知該名個案確診，隨即將接觸者全數匡列，結果她的媽媽及3個小孩皆確診，居住在北彰72歲的大舅子因家中停水，也於15日返家借水洗澡，25日採檢陽性確診。

另一案則是台北返鄉的大學生，父親已經在25日確診，同住的大女兒採陰，二女兒已經出現症狀，已經接受採檢，而這名大學生13日與確診個案在同教室上課，14日返回彰化，20日看到學校公布足跡，採檢陽性今天公布確定。

葉彥伯因此也藉此案例再次強調，像這樣的返鄉個案，自返鄉日起做14天自主健康管理，在出現症狀後立刻告訴醫師有接觸史，讓醫生能保持高度警覺做採檢確認，就可以避免造成後續匡列及可能造成的感染。