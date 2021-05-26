香港BNT疫苗打不完！港府憂過期：考慮捐給其他更需要的地方

▲香港訂購的BioNTech疫苗到貨。（圖／翻攝香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港2月便已取得BionTech復必泰新冠疫苗，但傳出接種率一直不佳，香港政府發言人25日表示，發現民眾對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費，政府會根據接種及預約的趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包含延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過WHO等管道捐給其他更需要疫苗的地方。

港府提到，政府目前已採購並認可作緊急使用合共1500萬劑科興及復必泰疫苗，足夠供全港市民接種，截至24日已接種超過217萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗分別約94萬劑和123萬劑），當中超過126萬名市民接種了第一劑疫苗，佔全港16歲或以上人口的19.3%。

▼香港特首林鄭月娥接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）







港府指出，截至同日已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，按生產日期訂明的使用期限也相對短（抵港後大約3至4個月）。

港府表示，目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將會於今年8月中屆滿，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗，「我們留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過四萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約一萬劑量。」



港府指出，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。



港府強調，接種疫苗是防控疫情最有效和最徹底的措施，亦是克服疫情、恢復正常生活、盡早與各地通關的關鍵，「我們呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足及疫苗接種中心有足夠容量時盡早接種疫苗。」