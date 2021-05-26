　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港BNT疫苗打不完！港府憂過期：考慮捐給其他更需要的地方

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

▲香港訂購的BioNTech疫苗到貨。（圖／翻攝香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港2月便已取得BionTech復必泰新冠疫苗，但傳出接種率一直不佳，香港政府發言人25日表示，發現民眾對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費，政府會根據接種及預約的趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包含延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過WHO等管道捐給其他更需要疫苗的地方。

港府提到，政府目前已採購並認可作緊急使用合共1500萬劑科興及復必泰疫苗，足夠供全港市民接種，截至24日已接種超過217萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗分別約94萬劑和123萬劑），當中超過126萬名市民接種了第一劑疫苗，佔全港16歲或以上人口的19.3%。

▼香港特首林鄭月娥接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）

▲▼香港特首林鄭月娥接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）

港府指出，截至同日已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，按生產日期訂明的使用期限也相對短（抵港後大約3至4個月）。

港府表示，目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將會於今年8月中屆滿，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗，「我們留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過四萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約一萬劑量。」

港府指出，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

港府強調，接種疫苗是防控疫情最有效和最徹底的措施，亦是克服疫情、恢復正常生活、盡早與各地通關的關鍵，「我們呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足及疫苗接種中心有足夠容量時盡早接種疫苗。」

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

ET快訊
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好
快訊／疫情太嚴重　金曲獎小巨蛋頒獎典禮延期
重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

H＆M再遭大陸行政處罰57.72萬元　這次因「童裝」質量不符標準

澳門新增1例無症狀！「曾在台灣轉機」　2月接種過疫苗

搭電梯下樓受困...瞬間從「1樓暴衝至30樓」　女乘客被救出已身亡

反送中墜亡者梁凌杰「死因出爐」　陪審團一致裁定：死於不幸

飼養員餵食老虎慘被咬死！　2虎逃出鐵籠大發獸性被擊斃

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

香港BNT疫苗打不完！港府憂過期：考慮捐給其他更需要的地方

情侶吵架從15樓向外狂丟雜物　高跟鞋、螢幕...123件物品灑落一地

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

H＆M再遭大陸行政處罰57.72萬元　這次因「童裝」質量不符標準

澳門新增1例無症狀！「曾在台灣轉機」　2月接種過疫苗

搭電梯下樓受困...瞬間從「1樓暴衝至30樓」　女乘客被救出已身亡

反送中墜亡者梁凌杰「死因出爐」　陪審團一致裁定：死於不幸

飼養員餵食老虎慘被咬死！　2虎逃出鐵籠大發獸性被擊斃

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

香港BNT疫苗打不完！港府憂過期：考慮捐給其他更需要的地方

情侶吵架從15樓向外狂丟雜物　高跟鞋、螢幕...123件物品灑落一地

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

Hyundai「新電動房車／7座休旅」上市時程曝光　續航力將達643km

王大陸爆新戀情！街頭擁吻《青春有你》蔡卓宜…激情畫面全被拍

5大誤解讓你淪為「人生失敗組」　避開選系、轉職陷阱找出真心想做的事

《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

草屯養生館偷營業　男客瞎扯「來修冷氣」叫不出業者名慘了

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

大陸熱門新聞

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

口吐白沫身邊倒一片！甘肅馬拉松選手咬舌自救

BMW保齡球式撞死5人畫面曝！行人屍塊散整路

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

甘肅馬拉松21死　家屬僅獲賠413萬元

BNT疫苗打不完　港府：考慮捐給更需要的地方

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

安塞三絕　腰鼓、剪紙、農民畫

女客吃百顆鮑魚　老闆錄影反酸

2021數博會登場　貴州推數據轉型

25歲萌妹凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚

更多熱門

相關新聞

立法院31日處理紓困條例展延　國民黨團10大訴求曝光

立法院31日處理紓困條例展延　國民黨團10大訴求曝光

立法院31日將處理紓困條例部分條文修正草案，提高特別預算上限至新台幣6300億元、延長期限至明年6月底。國民黨團26日提出十大訴求，包括加速疫苗採購、爭取疫苗代工、醫護警消優先全面施打疫苗，力薦由副總統賴清德擔任指揮官、強化軍中防疫等。

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

朱立倫：中央不該擋地方、企業買疫苗

朱立倫：中央不該擋地方、企業買疫苗

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

關鍵字：

香港BNT疫苗

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面