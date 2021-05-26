陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願「先去除政治障礙」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上指出，上海與江蘇都有團體願意提供台灣新冠疫苗，現在就看台灣有關方面是否接受，至於捐贈何種疫苗，應該會考慮接受方的意願，「當務之急是盡快去除人為的政治障礙，若沒有人為的政治障礙，捐贈將不成問題。」

朱鳳蓮在記者會上回應了多個關於台灣疫情以及提供疫苗的問題，她首先表示，上海市醫藥衛生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會負責人已分別表示，願意向廣大台灣同胞捐贈一批新冠肺炎疫苗，幫助緩解燃眉之急，協助加強防疫，「我們對此表示支持，會積極予以協助，也希望台灣有關方面為這批疫苗盡快輸台掃除障礙。」

▼香港已取得BioNTech疫苗。（圖／翻攝香港政府）



至於捐贈何種疫苗，朱鳳蓮表示，上海與江蘇都有團體願意提供疫苗，現在就看台灣有關方面是否接受，至於捐贈何種疫苗，應該會考慮接受方的意願，「當務之急是盡快去除人為的政治障礙，若沒有人為的政治障礙，捐贈將不成問題。」

對於上海復星醫藥願意提供台灣BNT新冠疫苗，朱鳳蓮指出，復星醫藥集團已經表示有意願將其代理的BionTech疫苗服務於台灣同胞，並提到去年就已透過多個管道積極推進，「我們樂見復星醫藥集團將疫苗服務於台灣同胞，也願意盡最大努力為台灣同胞應對疫情提供幫助。」

朱鳳蓮強調，過去一年來，人們已經看夠了島內有些人各種詭辯欺瞞的政治話術，面對台灣同胞急切需要大陸疫苗的呼聲，面對大陸方面願意盡最大努力為廣大台灣同胞抗疫提供幫助的真誠願望，其實只需要清楚明瞭地回答「對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？ 」「對廣大台灣同胞希望盡快使用大陸疫苗的願望，是順應還是無視？」

▼南投縣長林明溱有意向上海復星醫藥購買BNT疫苗。（圖／南投縣政府）

