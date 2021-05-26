　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

▲▼國民黨團召開「疫情當頭 扶危濟急 展延紓困 刻不容緩」記者會 陳玉珍 鄭麗文 費鴻泰 國民黨十大訴求。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「疫情當頭 扶危濟急 展延紓困 刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日將處理紓困條例部分條文修正草案，提高特別預算上限至新台幣6300億元、延長期限至明年6月底。國民黨團26日提出十大訴求，包括加速疫苗採購、爭取疫苗代工、醫護警消優先全面施打疫苗，力薦由副總統賴清德擔任指揮官、強化軍中防疫等。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》原訂6月30日屆滿，但國內本土疫情仍相當嚴峻，行政院提出修法，提高特別預算上限至6300億元、延長期限至明年6月底，立法院27日將進行朝野協商，力拚31日完成三讀。

國民黨團26日召開記者會，書記長鄭麗文指出，立法院將處理紓困條例的展延，但原本即將到期的紓困預算都還沒有使用完畢，國民黨團除要求檢討過去一年，紓困預算是否發揮作用外，因應疫情升溫，接下來將面臨更龐大的紓困需求，國民黨團再提出十大訴求，呼籲政院正視全民心聲。

▲▼國民黨團紓困預算十大訴求。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團紓困預算十大訴求。（圖／國民黨團提供）

國民黨團十大訴求為：全民免費施打疫苗；醫護警消全面施打、外送及物流人員優先施打疫苗；全國廣設快篩站；力薦賴清德擔任指揮官；普發照顧津貼紓解家庭經濟壓力。

另外，國民黨團要求，打開採購疫苗黑箱並加速採購；爭取疫苗代工；針對醫護、志工發放獎勵津貼；擴大紓困範圍、貸款還款展延；以及強化軍中防疫，維持國防戰力。

ET快訊
王柏傑IG互取關爆分手？　謝欣穎回應了
北市疫苗「剩不到1瓶」！　開嗆中央：別營造疫苗充足假象
快訊／南投向大陸買BNT疫苗　公文曝光！　
國軍神秘P4實驗室「新武器」！　消滅新冠病毒可達99.99%
網美直播在家做飯　與粉絲話講到一半「突昏倒暴斃」
快訊／新店隨機殺人案　家屬求判死「一審出爐」
新北20多歲警染疫　警察局長痛心：病發前都在找失聯確診者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」

朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」

朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕

院方士氣大振！台北榮總主任醫師染疫　接觸者採檢都陰性

王柏傑認愛兩個月爆分手？　謝欣穎回應了

飼養員餵食老虎慘被咬死！　2虎逃出鐵籠大發獸性被擊斃

籃網有多強　哈里斯：我們有史上最好進攻球員其中3個

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保：別急著躺床

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

「對，我們是工人」！工頭曝辛酸現況槓檢舉魔人：我們沒有不一樣

疫情嚴峻房東主動降租！房客一句話冷嗆…網友看完全怒了

東奧第一支赴日外國球隊　澳洲女壘6月1日抵日集訓

金門快篩站重建好了！　市府曝採檢流程：陽性將直接由救護車送醫

政治熱門新聞

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

黃珊珊深夜曝中央新規定

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

蘇貞昌下令解決校正回歸塞車　唐鳳交卷了「10分鐘可傳500筆資料」

快訊／新北刑大年輕警確診　哥哥是樹林偵查佐快篩陽

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

快訊／新北20幾歲員警染疫　病發前多次協尋失聯確診者

國軍神秘P4實驗室　「消毒錠」可滅99.99%以上新冠病毐

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

北捷文湖線1車站人員PCR確診

新北刑大4員警快篩陽性　市政府3員工確診

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

北韓官媒認證台灣「3+11」成防疫破口

更多熱門

相關新聞

BNT疫苗打不完　港府：考慮捐給更需要的地方

BNT疫苗打不完　港府：考慮捐給更需要的地方

香港2月便已取得BionTech復必泰新冠疫苗，但傳出接種率一直不佳，香港政府發言人25日表示，發現民眾對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費，政府會根據接種及預約的趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包含延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過WHO等管道捐給其他更需要疫苗的地方。

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

中央新配2.2萬劑疫苗　北市：還是很缺

朱立倫：中央不該擋地方、企業買疫苗

朱立倫：中央不該擋地方、企業買疫苗

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

關鍵字：

紓困預算立法院國民黨團疫苗

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面