立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

▲國民黨團召開「疫情當頭 扶危濟急 展延紓困 刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日將處理紓困條例部分條文修正草案，提高特別預算上限至新台幣6300億元、延長期限至明年6月底。國民黨團26日提出十大訴求，包括加速疫苗採購、爭取疫苗代工、醫護警消優先全面施打疫苗，力薦由副總統賴清德擔任指揮官、強化軍中防疫等。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》原訂6月30日屆滿，但國內本土疫情仍相當嚴峻，行政院提出修法，提高特別預算上限至6300億元、延長期限至明年6月底，立法院27日將進行朝野協商，力拚31日完成三讀。

國民黨團26日召開記者會，書記長鄭麗文指出，立法院將處理紓困條例的展延，但原本即將到期的紓困預算都還沒有使用完畢，國民黨團除要求檢討過去一年，紓困預算是否發揮作用外，因應疫情升溫，接下來將面臨更龐大的紓困需求，國民黨團再提出十大訴求，呼籲政院正視全民心聲。

▲國民黨團紓困預算十大訴求。（圖／國民黨團提供）

國民黨團十大訴求為：全民免費施打疫苗；醫護警消全面施打、外送及物流人員優先施打疫苗；全國廣設快篩站；力薦賴清德擔任指揮官；普發照顧津貼紓解家庭經濟壓力。

另外，國民黨團要求，打開採購疫苗黑箱並加速採購；爭取疫苗代工；針對醫護、志工發放獎勵津貼；擴大紓困範圍、貸款還款展延；以及強化軍中防疫，維持國防戰力。