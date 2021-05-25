新北碩二男返台中跑7家全聯、全家、小7　無罩訪友...35師生匡列

▲台中一名確診碩二學生兩天內跑了7家超商，事後市府緊急派員清消。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

疫情持續升溫，台中市政府宣佈今天（25日）本土確診個案為10+1例，其中案3128為研究所2年級學生，5月15日返回台中，但短短兩天就跑了7家全聯跟超商，還去了一家速食店，另沒戴口罩去拜訪朋友，最後5月18日因為發燒由女友陪同騎機車就醫後通報確診，現女友也出現症狀，正採檢中。

台中市衛生局長曾梓展表示，案3128是由新北市轉入台中，個案是在新北生活，但設籍台中，也有台中足跡，歸在台中確診，為北部研究所二年級學生、無疾病史。

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疫調顯示，這位碩二生在5月15日返回台中有前往全聯東海店、沙鹿全家東家店、全聯沙鹿北勢店、沙鹿7-11北勢東門店，5月16日前往沙鹿全聯北勢店、沙鹿全家英才店、沙鹿7-11中棲店、麥當勞龍井區新興店，5月17日有發燒症狀，於5月18日由女友陪同騎摩托車至醫院急診就醫，5月20日通報確診，當日由救護車送至醫院隔離治療。女友有症狀，已採檢4次，前3次皆陰性，第4次檢驗中。

此外，個案5月15日還有到朋友家拜訪，過程無戴口罩，所以他的2位友人及女友都被匡列。而學校接觸者由新北市政府衛生局匡列同學30人、老師5人。

▲5月25日台中市長盧秀燕舉行防疫記者會。（圖／市府提供）