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桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

▲桃園市政府25日在防疫記者會上公布新增21例確診，新聞處長詹賀舜證實，1名自稱酒店男公關曾涉足平鎮區宮廷酒店與維納斯酒店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府25日在防疫記者會上公布新增21例確診，新聞處長詹賀舜證實，1名自稱酒店男公關曾涉足平鎮區宮廷酒店與維納斯酒店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日在防疫記者會公布確診者足跡與疫調，其中新增個案中有3人曾涉足維納斯酒店，個案中有自稱是酒店男公關者在個人疫調中說明，同一天曾到維納斯酒店與平鎮區宮廷酒店，新聞處長詹賀舜更證實市府衛生局已針對這名男公關足跡擴大匡列接觸者，這也是桃園市繼金沙與維納斯酒店外，第三家出現確診的酒店。

桃園市府25日公布確診者足跡，其中新增個案（案號4727、案號4910、案號4912）3人都曾涉足維納斯酒店，個案中1人自稱是酒店男公關，在5月14日凌晨1時許曾到桃園區維納斯酒店，凌晨3時許再轉到平鎮區宮廷酒店，這也是繼桃園市金沙、維納斯等酒店後，第三家出現確診者酒店。

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▲桃園市政府25日在防疫記者會上公布新增21例確診，其中自稱酒店男公關曾涉足平鎮區宮廷酒店。（圖／翻攝自Google map街景。）

▲桃園市政府25日在防疫記者會上公布新增21例確診，其中自稱酒店男公關曾涉足平鎮區宮廷酒店。（圖／翻攝自Google map街景。）

市府今天公布宮廷酒店確診者14日足跡，但已距離11天，根據宮廷酒店臉書官網顯示，市府已宣布，隔日起十大行業將暫停營業至6月8日；該男公關在停業前最後一天到場，這段期間若趴趴走，是否會造成社區感染擴大問題令人擔心。

市府新聞處長詹賀舜證實，今天公布新確診疫調足跡，確實在5月14日當天，這名男公關曾涉足維納斯與宮廷酒店，市府衛生局也正匡列與其接觸者進行採檢名單，目前不清楚已匡列多少人；衛生局長王文彥也間接證實，維納斯酒店新增3名確診者，總計該酒店有8名確診人員，衛生局已努力匡列接觸人員進行採檢。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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