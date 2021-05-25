　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣不再安泰！遭新型疫病肆虐　老侯：該忘卻「X因子」了

▲▼化學兵消毒捷運龍山寺站。（圖／北市環保局提供）

▲國內疫情爆發，老侯表示「X因子」或許已經消失。（圖／北市環保局提供）

記者顏如玉／綜合報導

全台確診暴增，多日確診案例破百，三級警戒再延長，網紅「老侯 台北會社員」25日在臉書發文，表示先前歐美因疫情失控遍地哀鴻之時，亞洲相對安全，有日本學者歸類為未知的「X因子」，不過此波印度變種病度襲來，「這場疫病只要沒有疫苗，恐怕再無『X因子』可以恃憑。」

新冠肺炎自2020年席捲歐美，導致遍地哀鴻之際，當時亞洲國家相對安泰，老侯發文表示，就有日本學者將其歸諸在亞洲人體質上未知的「X因子」。而台灣在這一波疫情爆發之前也相當安全，「是政府的政策？是台灣人體質？還是台灣的運氣？台灣可能也有「X因子」，甚至因此讓我們心存僥倖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼老侯發文。（圖／翻攝自老侯 台北會社員粉專）

▲老侯發文。（圖／翻攝自老侯 台北會社員粉專）

不過，隨著病毒發生變異，先是英國出現變種病毒，傳染力是原病毒的1.3倍，如今印度變種病毒起而代之，傳染力是英國型的1.5倍。這種病毒的可怕，從英國本土的病例就可以得知。

「英國保健部公衆衛生廳（PHE）公布的報告指出，從2月1日到5月18日之間的檢體數據來看，3月底在英國還沒看到印度型病毒的影子，5月10日就已有超過50%的印度型病毒患者。」

如今英國疫情早在印度型病毒爆發之前，就因大規模接種已經獲得緩解，反倒是日本居於不利地位，大規模接種才剛剛開始，印度型病毒可能早已入侵，「如果接種速度趕不上傳染速度，日本國內疫情仍有可能失控。」

再說到台灣，此波印度病毒大舉肆虐，只要沒有疫苗，恐怕也沒有「X因子」可以恃憑。「這是新型疫病與疫苗接種的賽跑，那個或在或不在的「X因子」，大家都該忘卻。」

ET快訊
停課延期2萬家長崩潰！厭世求教育部「提前放暑假」：爸爸發瘋了
「血月」明晚降臨！印度神童預言「好兆頭」　再曝全球復甦時間點
快訊／國稅局信義分局1官員確診！曾接觸4名洽公民眾
快訊／台中大樓工地大火！一整層全陷火海　緊急搶救中
南投縣想從上海復星買30萬劑輝瑞！指揮中心回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

延長停課到6／14　這裡群聚上千人求助

多人猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀：血氧90％還可以滑手機

確診足跡賣場、市場、超市占多數　陳時中、雙北市長都呼籲：盡量待在家

台灣不再安泰！遭新型疫病肆虐　老侯：該忘卻「X因子」了

台北女發燒一週確診！就醫「沒床位」被送回家…大樓住戶嚇壞

南投縣想從上海復星買30萬劑輝瑞！指揮中心：有心就來申請藥證

快訊／三離島可做入境「自願性採檢」　指揮中心：不得強制篩檢

新北碩二男返台中跑7家全聯、全家、小7　無罩訪友...35師生匡列

端午連假國道疏運措施取消　「非必要別移動、旅遊」

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

延長停課到6／14　這裡群聚上千人求助

多人猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀：血氧90％還可以滑手機

確診足跡賣場、市場、超市占多數　陳時中、雙北市長都呼籲：盡量待在家

台灣不再安泰！遭新型疫病肆虐　老侯：該忘卻「X因子」了

台北女發燒一週確診！就醫「沒床位」被送回家…大樓住戶嚇壞

南投縣想從上海復星買30萬劑輝瑞！指揮中心：有心就來申請藥證

快訊／三離島可做入境「自願性採檢」　指揮中心：不得強制篩檢

新北碩二男返台中跑7家全聯、全家、小7　無罩訪友...35師生匡列

端午連假國道疏運措施取消　「非必要別移動、旅遊」

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

全國三級警戒延長到6／14　專家預估「解封機率」

張洛偍和媽學做菜　自製「防疫影片」：在家比工作忙！

入住集中檢疫所照曝光　陳以信：隔壁房的是因趴趴走被警察抓回來

王柏融打破佈陣敲安助火腿贏球　日媒：大王Shift！

延長停課到6／14　這裡群聚上千人求助

多人猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀：血氧90％還可以滑手機

停課延期2萬家長崩潰！厭世求教育部「提前放暑假」：爸爸發瘋了　

亓樂義／重溫超限戰　中共對台攻略的逐一實現

台北國稅局確診員工「工作性質單純」　僅接觸4位民眾！

認知作戰重演「長平之戰」趙王愚蠢　網：防疫是戰爭別幻想不死人

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

陳時中哽咽了！痛批八大行業偷開

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

全國145學生確診！單日大增27人染疫

更多熱門

相關新聞

即／國稅局信義分局官員確診！

即／國稅局信義分局官員確診！

本土確診連環爆，指揮中心25日宣布，全國三級警戒延長到6/14。而國稅局也在25日傳出有確診病例。台北國稅局證實，信義分局一名員工確診新冠肺炎，目前相關接觸人員也已通報相關單位後續追蹤。

台北女發燒一週確診！沒床位被送回家

台北女發燒一週確診！沒床位被送回家

陳時中稱146人失聯　北市：是78人

陳時中稱146人失聯　北市：是78人

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖：板橋500例、中和301例

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖：板橋500例、中和301例

大阪保健所量能不足　他染疫至死無人聯繫

大阪保健所量能不足　他染疫至死無人聯繫

關鍵字：

新冠肺炎確診X因子老侯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面