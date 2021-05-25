台灣不再安泰！遭新型疫病肆虐　老侯：該忘卻「X因子」了

▲國內疫情爆發，老侯表示「X因子」或許已經消失。（圖／北市環保局提供）



記者顏如玉／綜合報導

全台確診暴增，多日確診案例破百，三級警戒再延長，網紅「老侯 台北會社員」25日在臉書發文，表示先前歐美因疫情失控遍地哀鴻之時，亞洲相對安全，有日本學者歸類為未知的「X因子」，不過此波印度變種病度襲來，「這場疫病只要沒有疫苗，恐怕再無『X因子』可以恃憑。」

新冠肺炎自2020年席捲歐美，導致遍地哀鴻之際，當時亞洲國家相對安泰，老侯發文表示，就有日本學者將其歸諸在亞洲人體質上未知的「X因子」。而台灣在這一波疫情爆發之前也相當安全，「是政府的政策？是台灣人體質？還是台灣的運氣？台灣可能也有「X因子」，甚至因此讓我們心存僥倖。」

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▲老侯發文。（圖／翻攝自老侯 台北會社員粉專）



不過，隨著病毒發生變異，先是英國出現變種病毒，傳染力是原病毒的1.3倍，如今印度變種病毒起而代之，傳染力是英國型的1.5倍。這種病毒的可怕，從英國本土的病例就可以得知。

「英國保健部公衆衛生廳（PHE）公布的報告指出，從2月1日到5月18日之間的檢體數據來看，3月底在英國還沒看到印度型病毒的影子，5月10日就已有超過50%的印度型病毒患者。」

如今英國疫情早在印度型病毒爆發之前，就因大規模接種已經獲得緩解，反倒是日本居於不利地位，大規模接種才剛剛開始，印度型病毒可能早已入侵，「如果接種速度趕不上傳染速度，日本國內疫情仍有可能失控。」

再說到台灣，此波印度病毒大舉肆虐，只要沒有疫苗，恐怕也沒有「X因子」可以恃憑。「這是新型疫病與疫苗接種的賽跑，那個或在或不在的「X因子」，大家都該忘卻。」