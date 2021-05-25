　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東新增4確診都是親友傳染　足跡：萬華、屈臣氏、全聯

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣25日公佈新增4例本土確診者，累計縣內有21例；另公佈2例臺北市、彰化縣確診者來屏足跡，總共匡列43名接觸者檢疫及隔離；其中案號「5466」為先前公佈確診「4226」號的胞兄，案「5464」為「4755」的妻子，都是親友感染，縣長潘孟安再次提醒民眾這段期間減少不必要的出門、群聚或互訪，以免形成防疫破口。

縣府衛生局進一步交叉比對分析縣內本土病例，大致有二個群聚感染源，一是曾有萬華旅遊史的全縣首例「3037」，至今縣內群聚感染9人確診；另一個是「4465」台東旅遊，該案同車6人現已有3人確診，1人妻子也因接觸而感染，累計4人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼關係表:紅色部分為新增、5466軌跡。

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

案號「5466」57歲潮州鎮男子因疾病，平時起居飲食均由案「4226」照料，或至外甥經營的早午餐店用餐，在「4226」5月21日確診後，被通知居家隔離，5月23日搭防疫計程車至醫院採檢，24日確診。其活動足跡範圍多在早午餐店及潮州河濱公園等處。

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

案號「5464」60歲女子是「4755」的妻子，其先生「4755」曾與「4465」駕車前往台東市旅遊，23日確診，「5464」列居家隔離，採檢後24日也確診；而「5464」在學校任職，所幸學校停課中，沒有接觸到學生。衛生局疫調其5月20日至24日足跡，除了往返學校外，曾至內埔鄉驗車、屏東市建國市場、屏東市全聯屏東自由門市、屏東市統一超商光榮門市等處。

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

案號「5465」76歲萬巒鄉婦人5月20日出現咳嗽、頭痛、頭暈等症狀，自行騎乘電動代步車至診所就醫；5月24日因症狀未改善，轉往醫院治療，陪同的女兒同時匡列採檢，至深夜才確診，為案號「5463」。

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

衛生局疫調發現，「5465」婦人平常活動範圍在萬金聖母聖殿周圍市場買菜聊天，但「5463」女兒由臺北市萬華返屏，她在北部期間曾與臺北市確診案號「3258」接觸，詳細足跡仍在疫調釐清中。

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

另縣府接獲彰化衛生局通報，案號「4924」69歲男子曾於5月21日與友人駕車至屏東縣九如鄉等地，並至萬巒鄉海鴻豬腳（萬巒鄉民和路16號）用餐，已經進行環境清消。

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

案號「4777」54歲女子曾於在臺北市萬華地區活動，她在北市採檢後即南下恆春找親友，並協助農園工作，衛生局5月24日接獲臺北市衛生局確診通報後，疫調其在縣內足跡，包括恆春鎮赤牛嶺廟、屈臣氏、全聯、正一大賣場、黃昏市場等處。

潘縣長表示，所有確診個案的足跡表，都依中央流行指揮中心規範辦理，私人住宅不公佈，公共場域如停留接觸15分鐘以上才公佈，但一律都消毒，希望民眾不要一直打防疫專線詢問，防疫專線每日接到8、90通電話，爆多的電話量可能會癱瘓防疫專線，所有的資訊都公佈在縣府官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」https://www.pthg.gov.tw/2019-ncov/Default.aspx，民眾可以上網查詢，並請曾出入相關足跡地點的民眾，在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測。

►Her今天推出「3M細滑牙線棒」超值分享包箱購組共1500支，原價1599元，特價948元

ET快訊
陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭
雲林+1足跡曝　他連7天吃同一家小火鍋：讚不絕口
女星還跑花蓮玩！　高調狂曬「無罩美照」
快訊／全家開出「2張千萬發票」　通通花不到百元
7-11雲端發票7人中百萬！　消費明細曝光
最新雙北病例地圖曝光！　一張圖秒看「我家在熱區嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

盧秀燕喊話：中央全速採購疫苗配發、建構全民防護網

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

照顧確診者！護理師吐恐懼：第一次感覺「死亡離我這麼近」

台南男鼻塞1傳7醫師染疫　學甲群聚「嬤與2孫」無症狀也中

桃園酒店男公關確診　14日凌晨連跑維納斯、宮廷酒店！匡列還在算

陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭

北市女確診前回雲林陪癌末父打點滴　去過診所及親戚家停留3天

高雄確診夫妻去過好市多！是否擴大匡列民眾　衛生局給答案了

防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

盧秀燕喊話：中央全速採購疫苗配發、建構全民防護網

棒協評估組隊參賽　中職列管球員有21人

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

彰化警察皮要繃緊了！「極毒」養生館成防疫破口　王惠美撂重話

38歲單身楚宣「凍卵20顆」變超愛哭　聽小孩笑聲很有感

漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

新北男逛谷關不戴罩49分鐘吃2罰單　遭勸他對天吼：保密防諜！

「年輕版威利旺卡」演員確定！　強尼戴普「女兒前男友」甜茶接演

273死空難地點　驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

日增7289例創新高！　馬來西亞隔離中心「33秒急救畫面」網心碎

「東吳學生確診、秀傳收了2個」　4男女傳假訊息下場慘

生活熱門新聞

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

陳時中哽咽了！痛批八大行業偷開

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

全國145學生確診！單日大增27人染疫

傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

更多熱門

相關新聞

全台停課在家學習12大Q&A一次看

全台停課在家學習12大Q&A一次看

教育部今（25日）宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日，但停止到校期間是不是要補課？線上又有哪些學習方法？和幼兒園能不能退費等，《ETtoday新聞雲》為大家整理出最常見的12大問題。

麥當勞暫停內用、洗手間延長至6／14

麥當勞暫停內用、洗手間延長至6／14

銀行業疫情拉警報　可申請調整營業時間、臨櫃改線上服務

銀行業疫情拉警報　可申請調整營業時間、臨櫃改線上服務

移民署國會聯絡人染疫　曾赴立院交通委員會

移民署國會聯絡人染疫　曾赴立院交通委員會

快訊／侯友宜證實：新北經發局駐府外包廠商1人染疫

快訊／侯友宜證實：新北經發局駐府外包廠商1人染疫

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫屏東確診25潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面