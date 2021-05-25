屏東新增4確診都是親友傳染　足跡：萬華、屈臣氏、全聯

▲屏東縣25日新增4確診者 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣25日公佈新增4例本土確診者，累計縣內有21例；另公佈2例臺北市、彰化縣確診者來屏足跡，總共匡列43名接觸者檢疫及隔離；其中案號「5466」為先前公佈確診「4226」號的胞兄，案「5464」為「4755」的妻子，都是親友感染，縣長潘孟安再次提醒民眾這段期間減少不必要的出門、群聚或互訪，以免形成防疫破口。

縣府衛生局進一步交叉比對分析縣內本土病例，大致有二個群聚感染源，一是曾有萬華旅遊史的全縣首例「3037」，至今縣內群聚感染9人確診；另一個是「4465」台東旅遊，該案同車6人現已有3人確診，1人妻子也因接觸而感染，累計4人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼關係表:紅色部分為新增、5466軌跡。

案號「5466」57歲潮州鎮男子因疾病，平時起居飲食均由案「4226」照料，或至外甥經營的早午餐店用餐，在「4226」5月21日確診後，被通知居家隔離，5月23日搭防疫計程車至醫院採檢，24日確診。其活動足跡範圍多在早午餐店及潮州河濱公園等處。

案號「5464」60歲女子是「4755」的妻子，其先生「4755」曾與「4465」駕車前往台東市旅遊，23日確診，「5464」列居家隔離，採檢後24日也確診；而「5464」在學校任職，所幸學校停課中，沒有接觸到學生。衛生局疫調其5月20日至24日足跡，除了往返學校外，曾至內埔鄉驗車、屏東市建國市場、屏東市全聯屏東自由門市、屏東市統一超商光榮門市等處。

案號「5465」76歲萬巒鄉婦人5月20日出現咳嗽、頭痛、頭暈等症狀，自行騎乘電動代步車至診所就醫；5月24日因症狀未改善，轉往醫院治療，陪同的女兒同時匡列採檢，至深夜才確診，為案號「5463」。

衛生局疫調發現，「5465」婦人平常活動範圍在萬金聖母聖殿周圍市場買菜聊天，但「5463」女兒由臺北市萬華返屏，她在北部期間曾與臺北市確診案號「3258」接觸，詳細足跡仍在疫調釐清中。

另縣府接獲彰化衛生局通報，案號「4924」69歲男子曾於5月21日與友人駕車至屏東縣九如鄉等地，並至萬巒鄉海鴻豬腳（萬巒鄉民和路16號）用餐，已經進行環境清消。

案號「4777」54歲女子曾於在臺北市萬華地區活動，她在北市採檢後即南下恆春找親友，並協助農園工作，衛生局5月24日接獲臺北市衛生局確診通報後，疫調其在縣內足跡，包括恆春鎮赤牛嶺廟、屈臣氏、全聯、正一大賣場、黃昏市場等處。

潘縣長表示，所有確診個案的足跡表，都依中央流行指揮中心規範辦理，私人住宅不公佈，公共場域如停留接觸15分鐘以上才公佈，但一律都消毒，希望民眾不要一直打防疫專線詢問，防疫專線每日接到8、90通電話，爆多的電話量可能會癱瘓防疫專線，所有的資訊都公佈在縣府官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」https://www.pthg.gov.tw/2019-ncov/Default.aspx，民眾可以上網查詢，並請曾出入相關足跡地點的民眾，在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測。

►Her今天推出「3M細滑牙線棒」超值分享包箱購組共1500支，原價1599元，特價948元