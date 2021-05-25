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社會 社會焦點 保障人權

「隔離者趴趴走、桃園就48個」　北市男臉書PO假訊息下場曝

▲▼違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。（圖／取自桃園市政府）

▲北市陳姓男子以暱稱「陳一白」於臉書發布不實內容，士林地檢署依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例予以緩起訴處分。（圖／取自桃園市政府）

記者黃宥寧／台北報導

部桃醫院1月中旬爆發醫護群聚感染，更讓市民人心惶惶，北市陳姓男子竟用臉書以暱稱「陳一白」PO文稱「居家隔離、自主健康管理的人仍到處趴趴走，桃園就48個」等語供不特定多數人瀏覽，足以損害公眾，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防制及紓困振興特別條例送辦。士林地檢署日前偵結，因陳男坦承犯行，予以緩起訴並向公庫支付1萬元。

陳男在今年1月20日12時許，明知疫情嚴重，竟以臉書公開發文表示，「居家隔離、自主健康管理的人仍到處趴趴走，沒事少去公共場所，出門到人多的地方，注意衛生防護措施。1/5至7日桃園市武漢病毒列管人口為48人，1/18及1/19增加10名，合計列管58名」等語，造成桃園市民相當恐慌，更誤信將訊息以各種方式轉傳。

陳男涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，遭移送偵辦。

檢方審酌他犯後坦承犯行，因一實失慮才觸法，深表悔悟，並考量他是想提醒民眾務必戴口罩的動機，參酌刑法公共利益的維護，認以緩起訴為適當。緩起訴期間為1年，緩起訴確定日起6個月內，向公庫支付緩起訴處分金1萬元，陳男也於同年月21日屢行在臉書社群網站發文澄清他散布的內容為不實消息。

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