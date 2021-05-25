桃捷也有人確診！軌道維修員與家人群聚染疫　未與旅客直接接觸

▲桃捷落實防疫措施。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

繼桃園區公所疑有主管確診後，桃園捷運公司25日針對維修同仁確診新冠肺炎指出，該名同仁為家人群聚染疫，非工作場所染疫。5月17該同仁接獲新北市政府衛生局通知為確診案例的接觸者，18日向公司回報快篩結果為陰性，昨日下午該同仁接獲新北檢疫隔離中心通知，經PCR核酸檢測為陽性確診，並等候通知移往檢疫所。

桃捷公司對於維修同仁確診新冠肺炎進行以下4點說明：

1. 該名同仁為維修處員工，平日負責軌道維修作業，依照公司規定上班時間均全程佩戴口罩，且其工作性質不會與旅客有直接接觸，請旅客安心。

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2. 該名同仁為家人群聚染疫，非工作場所染疫。5月17日該同仁接獲新北市政府衛生局通知為確診案例之接觸者，當天深夜立即前往快篩及進行PCR核酸檢測，並於5月18向公司回報快篩結果為陰性，但因該員為確診案例接觸者，桃捷公司接獲同仁通報後，仍採取立即隔離、立即消毒、立即疫調等措施，匡列該同仁與其共同工作接觸者居家上班，同時針對該同仁辦公室及其工作場域進行全面清潔消毒。

3. 5月24下午該同仁接獲新北檢疫隔離中心通知，經PCR核酸檢測為陽性確診，並等候通知移往檢疫所。

4. 因應嚴峻新冠肺炎疫情，降低營運風險，桃捷公司稍早即啟動第一線工作人員(站務員、司機員、維修人員)分組值勤，不跨站支援、休息室分流等措施；行政人員也實施分區辦公、居家辦公、異地辦公、視訊會議，且全體員工每日落實健康自主管理，戴口罩、量體溫、使用酒精消毒等防疫作為，防堵新冠肺炎疫情並維持公司正常營運。

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