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2天內募到2640萬元！柯文哲開「防疫捐款帳戶」　補助一線醫療人員

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲24日宣布，啟動線上捐款專戶平台，除了給前線醫護人員，也運用在快篩試劑購買、防疫住宿相關使用需求等。台北市政府25日公布，目前已經募到4225筆，共計2640萬9885元。

柯文哲24日指出，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，因應疫情，北市目前已啟動線上捐款專戶平台，捐款使用對象不僅僅是針對前線的醫護人員，也包含所有支援一線防疫的所有的夥伴們，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等，並且做最大效能的運用，以提供確診者做最妥適的照顧與安排。

而台北市政府25日公布募款金額，一共4225筆，共計2640萬9885元。

台北市副市長黃珊珊也於防疫記者會中表示，公布專款帳戶是因為太多民眾想捐物資協助防疫，北市一直都有急難救助專戶，現在也有新增「COVID-19疫情防疫及照顧服務」專戶，將使用在第一線防疫、醫護人員補助、購買快篩試劑、防疫住宿、協助弱勢市民、長照機構防疫或照顧等項目，收捐款日為5月23日至6月30日，並視疫情發展做調整。

黃珊珊指出，現在除了錢之外，也接受物資捐贈，可以洽詢北市府社會局人民團體科長陳郁君，撥打1999轉分機6956。

面對全國提升三級警戒至6月14日，並且也停課到6月14日，台北市政府於25日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處人員親自出席，預計將針對停課延長、北市線上捐款、雙北專責病房「一人一室」放寬、台北市議員林亮君助理確診，以及親綠網路寫手在疫情期間自導自演、散播假訊息部分做出回應。

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▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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