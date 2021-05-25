快訊／侯友宜：新北各醫院收治528人「77人重症」

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布新增本土確診案例281例、境外移入2例，另有261例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增154例，校正回歸的則有89例。新北市長侯友宜召開記者會表示，目前各大醫院已收治528名病患，其中有77人重症，重症比例佔15%，比例相當高。

另外，侯友宜宣布，新北除了目前的板橋、中和、新莊、三重啟動強化三級警戒，「從明天開始再增加永和、新店兩個區域，連續三天啟動強化三級警戒。」

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）