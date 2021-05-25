大學指考照常？幼兒園可退費？「全台停課12大Q＆A」一次看懂

▲停課不停學，學童在家上課 。（圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（25日）宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日，但停止到校期間是不是要補課？線上又有哪些學習方法？和幼兒園能不能退費等，《ETtoday新聞雲》為大家整理出最常見的12大問題。

一、停止到校上課的適用對象為何？

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1.全國各級學校及公私立幼兒園。

2.實驗教育機構及團體。

3.外僑學校。

4.兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構。

二、停止到校期間，課程是否繼續？是否需要另行補課？

1.停止到校期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習。線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。

2.線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則。

3.課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。

▲老師在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）



三、學校實施線上學習的整備作業？

1.縣市政府應盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源。

2.學校應先評估其整備狀況，備妥線上學習相關設備、資源後實施，惟整備期間，學校仍須掌握學生居家及自主學習情形。

四、停課改採線上學習期間，教師是否需要到校上課？

1. 學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形，訂定到校或採居家線上教學之人數。其中，教師採居家線上教學者，應以下列情形為優先，但不以下述4類者為限：

(1)懷孕者。

(2)有12歲以下子女照顧者。

(3)實施自主健康管理期間者。

(4)有同住家人實施居家隔離或居家檢疫者。

2.為降低上班移動之感染風險，請學校考量維持校務運作及線上學習之需要，適度提高教職員工居家上班人數。

3.教師居家線上教學，屬防疫期間應變之出勤方式，視同正式上班，非防疫照顧假，當事人無需請假，且學校不得再要求其申請家庭照顧假、防疫照顧假而不支薪。惟教師如因請防疫照顧假、家庭照顧假等事由未進行居家線上教學者，則依差勤相關規定辦理。

▲▼老師到電腦教室對全班同學進行線上數學課教學。（圖／記者湯興漢攝）

五、停課改採線間，行政人員是否須到校上班？

1.為降低上班移動之感染風險，請學校考量維持校務運作及線上學習之需要，適度提高行政人員居家上班人數。採居家線上辦公者，應以列情形為優先，但不以下述4類者為限：

(1)懷孕者。

(2)有12歲以下子女照顧者。

(3)實施自主健康管理期間者。

(4)有同住家人實施居家隔離或居家檢疫者。

2.位於雙北地區之公私立各級學校及幼兒園之行政人員（含行政人員、兼任行政職務教師、技術人員及工友等）可比照中央機關，擴大實施居家辦公之比例原則為二分之一。

3.教職員工居家線上辦，屬防疫期間應變之出勤方式，視同正式上班，非防疫照顧假，當事人無需請假，且學校不得再要求其申請家庭照顧假、防疫照顧假而不支薪。惟教職員工如因請防疫照顧假、家庭照顧假等事由未進行居家線上辦公者，則依差勤相關規定辦理。

六、高中以下學生如家中無數位學習設備進行線上學習怎麼辦？

學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。

▲▼空蕩校園和學校課本等待家長領回自學畫面。（圖／記者周宸亘攝）

七、因應疫情停課居家線上學習期間，12歲以下孩童之家長如有親自照護之要求，該如何因應？

1.配合指揮中心之決策，若家長有親自照顧12歲以下之孩童之需求，因應疫情停課居家線上學習期間，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。

2.前述家長，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶等）。

3.高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

八、停課改採線上學習期間，如家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？

高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生，無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

▲學生在家進行遠端學習。（圖／記者周宸亘攝）

九、因應疫情停課居家線上學習期間貧困學生午餐問題？

1.居家線上學習期間，將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助。

2.居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印 製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商（市）合作， 讓學生就近領取餐食。

十、今年7月大學指考是否會如期舉行？

依目前公告的考試日程，110 學年度大學指定科目考試訂於7月3日到5日舉行。而為因應近日疫情提高警戒，教育部已與大考中心、大學招聯會商議各項防疫措施及應變備進案，後續會成立應變小組因應疫情發展，以最高防疫規格進行準備，以確保考生安全及權益。

▲▼全台停課延期細項。（圖／疫情指揮中心提供）

十一、公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習期間，是否會退費？

1.公立(含專設)、準公共、私立幼兒園：家長自行繳交之費用，依各直轄市、縣（市）政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。

2.非營利幼兒園：依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以百分之三十退費。

【示例】家長繳交3,500元/月，5月上課日數25日，請假或停課日數連續10日退費=3,500 元 X10 日÷25 日 X30%=420元。

十二、停課改採線上學習期間，師生有何學習資源？

1.教育部彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平台選擇，家長亦能透過平台了解學生學習情況。

2.為避免同時大量登入現有教學平臺造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

▲▼全台停課延期細項。（圖／疫情指揮中心提供）

3.其他線上學習資源參考：

(1) 因材網數位學習資源 Youtube 頻道

(2)教育雲線上教學便利包

(3) 疫起線上看

(4) 因材網

(5) 台北酷課雲

(6) 均一教育平台

(7) PaGamO

(8) LIS 情境科學教材

(9) 學習吧

(10)Cool English 英語線上學習平台

(11) 臉書「台灣線上同步教學社群」

(12) DeltaMOOCx 台達磨課師 YouTube 頻道

▲全台停課延期細項。（圖／疫情指揮中心提供）