抓包1450就是林瑋豐　趙少康：民進黨一條龍網軍抹黑了多少忠良？

▲趙少康批民進黨網軍一條龍。（圖／翻攝趙少康臉書）



政治中心／綜合報導

民進黨立委王定宇日前指控，中國網軍正在進行對台認知戰，結果卻被揪出，在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，引發網路熱議。對此，資深媒體人趙少康痛批，民進黨身為執政黨，還在玩這種卑鄙無恥的手法，赤裸裸的網軍操作一條龍，到底藉此抹黑了多少忠良？

趙少康25日發文表示，民進黨「一條龍」式的網軍操作赤裸裸呈現在民眾眼前，自己杜撰假消息、自己回頭罵給大家看，最後結論「一切都是阿共的陰謀」。手法之骯髒、用心之惡毒令人氣憤。夜路走多了遇到鬼，除了昨天這齣自導自演的大戲被戳破，還有多少忠良之士、非民進黨族類被相同手法誣陷、抹黑、抹紅？

趙少康說，民進黨身為執政黨，還在玩這種卑鄙無恥的手法，被抓到了就趕快切割，跟風暴中心劃清界線，未來發展已經可以預見。可憐台灣社會被民進黨長期汙染，不知道還有多少林瑋豐們 ，更養了大批1450供自己帶風向、劈殺所有非同路人，邪氣蔓延，為了自己的政治利益，棄公理正義、良心是非於不顧，這就是我們的執政黨。

趙少康更幽默諷刺，隨著越來越多鄉民呼喚「瑋豐，出來打球」，提醒大家，疫情期間戶外打球群聚將增加染疫風險，如果在高雄打球，籃框被封了，桃園則是根本連籃框都被拆了。避免戶外群聚，大家只要在網路多多轉貼，讓更多人知道「正在進行認知作戰的，正是綠營!」就好啦！