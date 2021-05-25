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嘉義縣消防三防疫專責分隊　分區辦公彈性上班

▲嘉義縣消防局防疫作為。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣消防局防疫在救護車上安裝隔離簾。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內2020年出現第一起境外移入確診個案，嘉義縣消防局立即成立「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情工作小組」，3月份在嘉義縣政府開設一級應變中心的同時，消防局亦立即召開「因應新冠肺炎疫情應變會議」，並成立緊急應變小組，希望能及時針對疫情做出因應，是故從109年疫情爆發迄今，消防局希望在國內外疫情升溫的當下，能夠隨時備妥防疫的量能與流程以保護縣民的安全。

該年度11月因國內疫情仍有境外移入案件，消防局隨時注意每日確診案例與疫情動態，因此於11月18日啟動「因應新冠肺炎疫情專責救護隊」，消防局專責隊分別為第一大隊祥和分隊、第二大隊双福分隊、第三大隊三和分隊，專門負責執行新冠肺炎（COVID-19）疑似或確診病例救護勤務，以利疫情控制感染。

▲嘉義縣消防局防疫作為。（圖／嘉義縣消防局提供）

保護出勤同仁與民眾的安全是該局的首要目標，除了專業單位與人員的配置外，為因應新冠肺炎（COVID-19）防疫需要，除預先向嘉義縣衛生局調度防疫裝備等物資外，並立即增加採購N95口罩、全身防護衣、隔離衣、護目鏡、酒精、漂白水等各項防疫物資，並商請嘉義縣市各責任醫院規劃救護車清消區及放置消毒用品，以利於救護車消毒使用，並且訂製透明隔簾裝設於救護車上，以避免消防人員於救護艙照護時造成飛沫傳染。

2021年5月19日全國疫情警戒提升至第三級，「保護自己就是保護大家的意識下」，消防局與嘉義縣政府一同實施分區辦公，各單位部分人員至本局4樓禮堂或5樓防災辦公室辦公，上下班時間採彈性上班，並實施人員出入門口管制。外勤各大、分隊採勤二休二（分為A、B兩班）固定同一組搭配上下班，且上下班前後須進行清潔消毒。

嘉義縣消防局表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續期間，消防局會持續配合政府各項防疫措施，執行緊急救護及居家檢疫隔離患者載送就醫工作，落實各項感染管制以避免造成感染傳播，讓防疫工作繼續深植下去。

在此也呼籲「大家出門要戴口罩」、並依相關規定「如實告知救護人員相關正確訊息」，以確保你我及消防人員執勤之安全。

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