印度開始生產俄國疫苗！預估年造1億劑　對巴西病毒「非常有效」

▲俄羅斯衛星V（Sputnik-V）疫苗開始在印度生產。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度目前僅3.8%人口完成疫苗接種，印度4月緊急授權使用俄羅斯的「衛星V」（Sputnik-V）疫苗，印度製藥大廠「靈丹妙藥」（Panacea Biotec）也與「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund，RDIF）達成聯合生產協議，而RDIF於24日表示，印度已經開始投產衛星V疫苗。

據俄羅斯衛星通訊社報導，由俄國政府成立的主權財富基金RDIF宣布，俄羅斯的衛星V疫苗自24日開始在印度喜馬偕爾邦的巴迪市（Baddi）投入生產階段，第一批疫苗將送往莫斯科加馬列亞（Gamaleya）流行病研究中心進行品質檢測，預計於今夏開始大規模生產，每年可以達成1億劑的生產目標。

▲研究結果顯示，俄國新冠疫苗「衛星V」對巴西變種病毒株有效。（圖／路透）

根據路透社引述RDIF報導，阿根廷國立科爾多瓦大學的研究結果顯示，俄羅斯衛星V疫苗對巴西P.1變種病毒「非常有效」，甚至在第一劑接種後就能中和巴西病毒株。研究指出，有85.5%的人在施打第一劑衛星V疫苗的14天後產生了抗病毒的變異抗體，而經過42天，完成兩劑疫苗接種之後，此一比例上升到接近100%。

據報導，俄羅斯衛星V疫苗屬於人類腺病毒載體疫苗，共需要施打兩劑，可以存放於一般冰箱溫度，不需要額外的冷鏈技術設備。印度駐俄羅斯大使瓦瑪（Bala Venkatesh Varma）表示，俄羅斯目前已向印度提供約21萬劑疫苗，到5月底前，將持續分批供應約300萬劑疫苗，6月份則將預計增加到500萬劑。

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