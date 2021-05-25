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台鐵便當銷量暴跌5成！半個月營收「大減354萬元」　這1餐廳最慘

▲▼台鐵便當鳳梨入菜。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵便當銷量暴跌五成。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全台，指揮中心宣布進入第三級防疫警戒，各大產業都備受衝擊，交通部台鐵局統計，最受火車族歡迎的台鐵便當營收也下跌，自5月12日起至23日，全台營收減少354萬，較去年同期減少5成之多。

台鐵局附業營收中心副總經理陳文川表示，由於今年5月初還未有疫情爆發，自5月1日起至23日，台鐵便當銷量增加23735個、8％，營收增加295萬。

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不過5月12日起至23日間銷量就大幅下跌，全台6個台鐵餐廳的台鐵便當銷售量減少50.84％、55384個，營收減少47.61％、354萬9547元；影響最大的為台北餐廳，銷量減少35.98％、38692個，營收減少33.09％、245萬6419元。

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲受疫情影響，台鐵也宣布實施減班計畫。（圖／記者湯興漢攝）

此外受到疫情影響，台鐵局也接連宣布兩波減班計畫，預計自25日起，停駛列車包括平日71列次、假日91列次，太魯閣、普悠瑪、自強號等各級列車都有部分車次停駛。

另臺鐵鳴日號觀光列車、郵輪式列車、環島之星觀光列車(易遊網旅行社承包銷售套裝行程)之部分，21日起暫時停駛至6月8日止

已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至臺鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及臺鐵e訂通退票之車票，手續費由臺鐵局統計批次退款。

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快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了

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