停課確定延長？　侯友宜：雙北一定同步

記者羅婉庭／新北報導

繼雙北升級三級警戒後，加快篩檢速度，確診數目持續激增，如今全國警戒，試圖阻擋疫情蔓延。在教育方面，雙北市長24日皆表示警戒難以於28日解除，停課措施可能會延長，市府將於確定後共同宣布。





▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

新北市長侯友宜25日受訪時表示，雙北溝通非常暢通，每一個涉及到雙北的議題，事前都會溝通，尤其是重要議題，一定會同步，所以在上次決定停課的時候，也是由副市長們來採取相同步調。

台北市長柯文哲昨日表示，從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，5月28日要解封有困難。

柯文哲也說，由於雙北是首都生活圈，將會和新北市長侯友宜商量，大概停課應該會延長，只是何時會正式宣佈，會再討論。

因應新北巿全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課後照顧中心、托嬰中心及居家托育，延長停課停托，勞工局表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，但不強制給薪。

另外，如果勞工家屬生活不能自理，且受「居家隔離」、「居家檢疫」、「集中隔離」或「集中檢疫」要求，需勞工親自照顧者，勞工也能請「防疫隔離假」。

「防疫照顧假」及「防疫隔離假」只是提供勞工多一種請假上選擇，與各公私部門既有的相關請假規定併行（如：家庭照顧假、事假、特別休假等），並沒有排他或替代的關係。

勞工局表示，上述這兩種狀況，雇主都應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。