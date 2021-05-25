擔憂中國再祭「限韓令」！談台海問題觸怒北京　青瓦台：無需恐慌

▲拜登與文在寅在共同記者會上接受現場提問。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登與南韓總統文在寅美東時間21日發表聯合聲明，內容提及維護台灣海峽和平穩定的重要性，遭中國外交部發言人趙立堅痛批「干涉內政」。由於之前文在寅對美中態度曖昧不明、且被部分人士批評過於親中，此次峰會讓南韓各界擔憂，恐怕將再次招來北京當局的經濟報復。對此，青瓦台表示無須過於擔憂。

根據《韓聯社》報導，南韓時任總統朴槿惠在導入美國薩德系統（THAAD，終端高空反導彈系統）後，曾招致北京當局下達「限韓令」等一連串經濟報復措施，不僅演藝圈遭波及，樂天集團在中國投資損失規模粗估2億韓元，如今此次美韓聯合聲明又提到兩岸、南海問題，儘管意識到這是敏感議題，在用詞上比起美日聯合聲明語帶保留、稍有控制，卻還是引來北京在輿論上的批評。

其實南韓十分擔憂此次美韓聯合聲明會觸怒中國，甚至執政黨國會議員蘇秉勳（소병훈）建議訪美隨行人員回韓之前應先繞道項北京彙報、解釋峰會情況。對此，南韓外交部長鄭義溶接受《JTBC》專訪時表示，聲明中提到台海問題，僅是非常一般且制式的言語表現。

南韓外交部其他高層則解釋，中國是南韓非常重要的戰略合作夥伴與鄰邦，在協商韓半島（朝鮮半島）問題上扮演重要角色，「鞏固堅定的韓美關係、同時巧妙發展韓中關係，正是我們一貫追求的立場。」

南韓青瓦台政策室長李昊昇（이호승）接受CBS電台《金賢貞的新聞秀》訪問時針對此一現象斷言，稱在此次文在寅會晤拜登之後，中國不會再對南韓展開經濟性報復手段，「關於（中方的）經濟報復的說法，已經是太過超前的預測，目前還沒形成這種氣氛。」

報導引述外交消息人士與專家的說法分析，美韓聯合聲明雖有提及台海問題，但與4月美日聲明相比，在措辭使用上相對緩和許多，且未再提到新疆、香港人權議題，加上面對拜登政府在外交上結合多國準備對中國展開包圍網，北京當局在顧慮欲拉攏南韓突破封鎖的情況下，考量到南韓國內日漸攀升的「反中情緒」，自然不會對南韓施加太過強硬的報復手段。

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