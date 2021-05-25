柯文哲立場「528停課勢必延長」　由教育部下午統一決定宣布

記者袁茵／台北報導

雙北停課只到5月28日，不過台北市長柯文哲24日坦言，5月28日解封不容易，「大概停課應該會延長。」而新北市長侯友宜則強調，雙北上課上班都是一體，「一定會同步」。外傳雙北教育局將於25日下午提要延長停課一事，台北市副市長蔡炳坤解釋，25日早上柯文哲確實有請北市教育局長曾燦金向教育部表達北市立場，也就是「28日勢必一定延期」。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

關於雙北停課延長消息，蔡炳坤25日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，25日上午與柯文哲開會時，曾燦金就有表達，教育部25日要找各縣市做視訊會議，討論停課的部分，這是教育部要討論的，在市政會議前就有提出。

蔡炳坤轉述，當時柯文哲有表達意見，認為自疫情以來就進入新常態生活，現在面對疫情還不明朗，雖然這段時間大家都很努力控制疫情，只是「（停課至）28日看起來勢必會延期。」然而要延到多久？幾週？這個都沒辦法說得準，因此請曾燦金向教育部反映，由教育部做最後決定。

被問到有沒有評估目前疫情狀況，5月28日雙北有無可能解除三級警戒？以及停課時間會不會延長？柯文哲24日於防疫記者會中表示，從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，「5月28日要解封，我覺得是有困難。」

柯文哲表示，由於雙北是首都生活圈，「我想我再和新北市長侯友宜商量一下，大概停課應該會延長，只是何時會正式宣佈，我們會再商量看看。但科學上來講，我覺得5月28日解封不容易。」

至於是否與台北市溝通持續停課？侯友宜24日也在記者會上指出，新北市和台北市溝通無礙，重要議題也會溝通，上次採取同樣的作法，上課上班都是一體，這部份會跟台北市同步。