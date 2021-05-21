大陸沒有一個城市人均GDP超越台灣　陸媒：我們不能接受

▲上海2020年人均GDP為2萬2,560美元。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸第七次全國人口普查公布，有陸媒21日撰文指出，「北上廣深」北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人均GDP低於台灣，「我們改革開放40多年，竟然沒有任何一個城市的人均GDP超越台灣，這顯然是我們不能夠接受的」。

大陸外交部發言人華春瑩曾對微博公眾號《寧南山》點讚，因此有不少微博網友長期追蹤、閱讀寧南山的分析。

這一次，寧南山根據官方上周公布的第七次全國人口普查數字計算，發現2020年北京人均GDP為2萬3,910美元、深圳市2萬2,846美元、上海市2萬2,560美元、廣州市1萬9,400美元，竟都未超越台灣人均GDP2萬8,383美元。

文中提到，大陸還有很多發展不錯的二線城市，人均GDP不輸一線城市，但無論是無錫、南京、蘇州、珠海、杭州、寧波、常州都無法超越台灣，「多少有點讓人不太滿意，我們改革開放後增長了四十多年，竟然沒有任何一個城市的人均GDP超過台灣」。

寧南山認為，今年台灣半導體出口「爆單」，電子產品出口很火爆，經濟增長也很快，預計會超過5%，全年人均很可能超過3萬美元，但即使如此，「兩岸的距離也還是在不斷拉近」，無錫、蘇州、北京、南京、深圳、上海、常州有望在2023-2025年超越台灣。

寧南山表示，之所以關注中國大陸的發達地區和台灣的人均GDP對比，是因為統一時中國大陸的發展水平越高，對統一後的治理越有利，「這是制度對比的問題，台灣實行和中國大陸不同的制度，但經過40多年改革開放，我們依然沒有任何一個城市人均GDP超越台灣。」

文中強調，要證明中國大陸制度的優越性，必須在發展水平上超越，否則台灣在統一後逐漸衰落，會懷念起「統一前的時代」；再者，若是以武力方式實現統一，傷亡難免，也將強化台灣人是「統一受害者」的意識，讓政府面臨治理的難題。

寧南山呼籲，中國大陸必須「爭分奪秒」完成發展水平超越台灣的工作，「僅僅是我們發展更快是不行的，一些不必要的，會惠及台灣發展的行為都應該停止了，畢竟在統一大業面前，其他小利益都是要讓位的。」

▼上海。（圖／路透）