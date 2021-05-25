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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／加強版專責防疫旅館vs方艙醫院

▲▼凱撒飯店配合市府政策即日起暫時停止對外開放，轉型為防疫旅館，門口防疫人員穿防護衣進駐。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲凱撒飯店配合台北市府防疫政策，即日起暫時停止對外開放，轉型為防疫旅館，門口防疫人員穿防護衣進駐。（圖／記者黃軍瑋攝）

新冠肺炎疫情飆升，全國升溫到第3級警戒！為何疫情慘重的台北市不蓋「方艙醫院」呢？

「方艙醫院」是一種擔任重大災害救援、應急支援保障的現代化機動醫療系統，可提供大量的病床、醫療功能、巡迴醫療服務，具施早期治療的救治能力，也可有效分擔醫院無法負荷的病人。面對新冠肺炎疫情，中國大陸曾於2020年2月，在武漢建立了火神山醫院、雷神山醫院等方艙醫院，達到有效、快速控制感染人數。

近期國內疫情吃緊，在台北市要短期內找土地、調物資來蓋方艙醫院可能緩不濟急；而加強版專責防疫旅館如同「方艙醫院」的概念，也更符合防疫、人性、醫療設施及制度設計。日前台北市已將103家防疫旅館、6884個房間分成三級：

1.一般防疫旅館：收治國外入境停留14 天者。

2.收治居家隔離者的防疫旅館：收治第一圈的居家隔離病人。

3.加強版專責防疫旅館：又稱「台灣版方艙醫院」，市府召募的一千多位退離醫護人員主要進駐於此，以收治快篩陽性、無症狀或輕症患者，將來若有變化、需要時再進一步轉到醫院，以保存醫療量能。目前台北市已有4家專責防疫旅館，共351個房間。

依《傳染病防治法》第53條規定，基於防疫必要，各級政府機關得依指揮官之指示，指定或徵用公、私立醫療機構或公共場所，設立檢疫或隔離場所，並得徵調相關人員協助防治工作；必要時，得協調國防部指定國軍醫院支援。對於因指定、徵用、徵調或接受隔離檢疫者所受之損失，也給予相當補償。另外，也可以徵用或調用民間土地、工作物、建築物、防疫器具、設備、藥品、醫療器材、污染處理設施、運輸工具及其他經中央主管機關公告指定之防疫物資，並給予適當補償。

除了交通部觀光局補助防疫旅館業者每房每日1,000元外，台北市政府將對徵用作為「加強版專責防疫旅館」之從業人員補助每人每天2,000元，共14天的津貼。而台北市政府對入住防疫旅館的居家隔離或檢疫之市民，按日補助500至7,000元，但以申請一次為限。而對於被徵召之退休、離職醫護人員，每人每8小時可領5,000元薪資；其任務主要在防疫旅館、檢疫所檢測或監看病人狀況。

「加強版防疫專責旅館」，除以獨棟旅館為原則外，並由觀光傳播局、衛生局及聯合醫院共同成立輔導團進行實地訪視。觀傳局將會輔導業者進行員工關懷，包括事前充分說明、溝通與宣導，執勤中適度關懷員工等，以凝聚共識、做好加強防疫措施；而聯合醫院專業醫護團隊將對工作人員進行教育訓練，從進出動線、房間清潔消毒等都經專業審查後，並替工作人員施打疫苗後，方能上線。

北市府除提供防疫專責旅館必要之防疫物資，例如口罩、隔離衣等配備外，也將協調由國軍化學兵支援防疫專責旅館消毒作業，並由警力進駐旅館，確保人員安全無虞。

北市府的「加強版專責防疫旅館」，除了建築物硬體比「方艙醫院」好，在制度設計、醫療支援及防疫旅館的服務人員訓練等，都有不錯的規劃，值得肯定！

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系兼任教授、交通大學土木工程博士、中正大學法學博士、中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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