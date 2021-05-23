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台北凱撒加入「防疫旅館」：國家有難！　聲明5萬人讚爆

▲▼台北凱撒發聲明配合北市成加強版專責防疫旅館，幫助守護台灣民眾安全。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店）

▲台北凱撒發聲明配合北市成加強版專責防疫旅館，協助守護台灣民眾安全。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店）

記者張靖榕／綜合報導

雙北疫情爆發導致醫療量能吃緊，如今醫院若輕重症患者同時治療，恐怕會導致醫療量能癱瘓，因此輕症患者的安排多了一個新安置處。台北市長柯文哲提高防疫旅館分級，成為首家「加強版防疫專責旅館」的台北凱撒大飯店便在臉書發出新聞稿，與醫護同仁站在同陣線一起抗疫，並表示台灣有難，台北凱撒願意挺身而出！

連續6日確診爆增，匡列人數不斷擴大的情況下，雙北集中檢疫所已經一位難求，對此台北市長柯文哲加快協調腳步，並指出防疫旅館分為三級，其中最高為「加強版防疫專責旅館」，目前已經聯繫成立4間，提供超過350間房安置快篩陽性的民眾。

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五星飯店「凱撒飯店」也是其中之一，經北市府宣布成為第一家「加強版防疫專責旅館」，擁有400多間房的知名飯店此刻化身成輕症患者的暫時居所，表示願意為台灣出一份心力。

凱撒飯店21日發出的聲明稿表示，眼見台灣因疫情升溫導致醫療資源不足，經飯店高層與政府團隊協商討論後，決定加入備援，一起守護台灣醫療體系，「飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所！」

「國家有難，台北凱撒挺身而出」，聲明寫道，守護大家健康的同時祈禱疫情恢復，再重現觀光飯店的榮耀。同時感謝台北凱撒全體同仁願意一起守護台灣，與醫護同仁站在同一陣線，攜手抗疫。

聲明上線後在2日內累積了近5萬人按讚，超過3000多則留言，許多人感謝台北凱撒沒有不甘願的心情，而是願意團結一致為社會、國家盡一份心力，也有許多人說等疫情過後，換大眾用新台幣去支持守護凱撒。

►「加強版防疫專責旅館」即起上線！4飯店凱撒是其一　現有351房間

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