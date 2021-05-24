新北為何把確診者送外縣市檢疫所？　侯友宜：聽命於中央指示

記者楊蕓／新北報導

新北市確診新冠肺炎人數持續增加，對於確診者被送到外縣市的檢疫所的說法，新北市長侯友宜24日受訪時明確表示，新北市已徵用938個房間，由中央統一分配，地方全力配合，因此新北市很多確診者，在中央的指示下，被送到其他地方的檢疫所，「這是完全聽命於中央。」

▲侯友宜表示，集中檢疫所由中央統一分配，地方全力配合。（圖／新聞局提供）

民進黨市議員戴瑋姍23日在臉書發文，指侯友宜宣稱防疫旅館充足，卻把確診市民往外縣市送，其中桃園收治人數最多，甚至用防疫巴士把輕症者送往中南部檢疫所，質疑新北的專責醫院、檢疫所、防疫旅館不是都很夠嗎？為什麼還要移動到外縣市？

針對新北檢疫所量能，許多確診者仍被送到外縣市的檢疫所，侯友宜24日說明，新北市徵用的938個房間，以及在新北市轄內的集中檢疫所，都由中央統合來調配，因此新北市很多確診者，在中央的指示下，被送到其他地方的檢疫所，這是完全聽命於中央。

侯友宜指出，集中檢疫所由中央統一分配，地方全力配合。目前新北市有徵調938間房，收治輕症跟無症狀確診者，雖然還有空的房間，但是中央在統一調度上，還有一些醫療量能的考量。他強調，防疫戰爭一定是中央跟地方協同合作，大家一起抗疫。

為加速收治輕症或無症狀之確診者，新北市20日徵用飯店設置「集中檢疫中心」，共183個房間，22日再宣布新增3家，其中包括了防疫旅館和一般旅館，4家集中檢疫中心合計有938個房間。