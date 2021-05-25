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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

528後繼續停課「機率高」　柯文哲、侯友宜共同宣布

記者徐政璿／台北報導

全國升至第三級警戒，各級學校及公私立幼兒園停課至5月28日。由於本土案例數量並未明顯下降，台北市長柯文哲分析，疫情的第3個高峰會落在28日，學生停課應該會延長；幕僚也證實，朝停課方向準備。新北市長侯友宜也坦言疫情嚴峻雙北溝通無礙，上課上班都是一體，「一定會同步」。

▲侯友宜、柯文哲。（圖／新北市政府、北市府提供）

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（圖／新北市政府、北市府提供）

行政院長蘇貞昌昨（24）日召開疫情會議，要求疫情指揮中心評估，而指揮官陳時中也鬆口「專家建議我們要延長時間，正在研議中」。

陳時中表示，從確診病例發病的趨勢，疫情已達高峰，校正回歸後，疫情也維持平穩，雖然有專家認為5月底病例數會降為個位數，但指揮中心不會樂觀看待，首要之務就是先積極控制住疫情。

柯文哲昨日也在記者會上坦言，28日要解封不容易，但停課應該會延長，雙北是共同生活圈，因此他將與侯友宜商量，「大概停課應該會延長」，至於什麼時候正式宣布，會再商量看看。

至於是否與台北市溝通持續停課？侯友宜昨日也在記者會上指出，新北市和台北市溝通無礙，重要議題也會溝通，上次採取同樣的作法，上課上班都是一體，這部份會跟台北市同步。

▼中央疫情指揮中心「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。（圖／中央疫情指揮中心提供）　

▲▼。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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