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驚人畫面！桃園河川魚隻大量死亡舖滿河面　一周清出30噸

▲桃園主要河川連日出現大量死魚，滿滿河面令人怵目驚心。（圖／桃園市政府環保局提供）

▲桃園主要河川連日出現大量死魚，滿滿河面令人怵目驚心。（圖／桃園市政府環保局提供）

記者楊熾興／桃園報導

由於近期天氣炎熱，河川水溫過高、溶氧量不足等因素，桃園市環保局從18日開始陸續接獲民眾通報在老街溪、茄冬溪、南崁溪及大堀溪有魚群大量死亡的情形出現，因惡臭飄散，讓人苦不堪言。經連日清理至24日共清理約30公噸死魚，改善惡臭環境。

▲環保等單位人員清理滿佈河面死魚。（圖／桃園市政府環保局提供）

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▲環保等單位人員清理滿佈河面死魚。（圖／桃園市政府環保局提供）

環保局表示，民眾通報點位主要分布在老街溪自大園區戶政事務所至心園橋、茄苳溪自仁德橋至永安橋等附近，其他南崁溪青溪橋、桃園區幸福路附近及大堀溪大堀橋也出現災情。在接獲通報後於第一時間即指派協力廠商至現場處理，平均每日派工30人以上及出動怪手、吊車沿線打撈死魚，並利用攔魚網攔截，減少死魚往下游流影響環境。

▲▼環保人員逐一清理河川死魚，一週來總共吊起30噸死魚。（圖／桃園市政府環保局提供

▲▼環保人員逐一清理河川死魚，一週來總共吊起30噸死魚。（圖／桃園市政府環保局提供）

▲▼環保人員逐一清理河川死魚，一週來總共吊起30噸死魚。（圖／桃園市政府環保局提供

在清運死魚的同時，本局與本府環境清潔稽查大隊保持密切聯繫，在高溫的週末持續清理，截至今日已清除了超過60個太空包，重量約30噸，以一隻魚0.5公斤計算，連日環境清潔作業，已減少六萬隻死魚對河川環境不利的影響，未來也研擬增加水質監測及改善設施，積極提升桃園市水環境品質。

追查魚隻死因，環保局檢測水質，未有重金屬反應，水質僅溶氧偏低情況，研判應是連日氣溫炎熱，且降雨量不足及水中溶氧量較低，導致魚群大量死亡。未來將持續針對常發生死魚事件的河段加強巡視，並在河道中規劃深潭供魚類生存，設計微棲地增加曝氣，以提高溶氧量，以減少類似的事件再次發生。

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