日本小島驚見「魚群集體死亡」數量大爆發　網嚇壞：地震前兆？

▲日本三宅島驚見大量死魚。（圖／翻攝自推特／outdoor_hikky）

記者張寧倢／編譯

位於日本東京南方海域175公里處的小島「三宅島」日前出現大量死亡魚群，保守估計至少超過1000隻。推特網友＠outdoor_hikky見到這麼多魚癱死在沙灘上，便拍照PO網稱「這下麻煩大了！」引發網友一陣熱議，有人甚至懷疑與前陣子日本發生的最大震度6級的地震有關。

根據日媒《J town net》報導，＠outdoor_hikky於15日在推特附上照片指出，「三宅島麻煩大了！」因為竟然有一大群因不明原因死亡的沙丁魚、鯖魚還有其他魚種，被海浪沖上沙灘，而且多數死魚的體型都很大。這名網友推測，應該是與水溫太低有關。而截至25日，此推文已獲得7.3萬人按讚、2.1萬人轉推分享。

有推特網友就留言表示，「感覺和這次東北、關東地區最大震度6級的地震有關，可能是海底火山因為地殼變動，產生有毒氣體導致魚群死亡，這也可能這是個前兆。」另一名住在神奈川縣浦賀的網友指出，先前日本311大地震時，有將近50隻死亡的海豚屍體被沖上茨城縣鹿嶋市海岸。

也有網友打趣地說，「我看到我的伙食費浮上水面了」、「完蛋了！我明天就要去買米、水、瓦斯罐，手機電池也要充飽」。報導指出，東京都總務局三宅支廳表示，這是三宅島第一次發生大量魚群死亡的事件，但不清楚事發原因，已經挖了5個長、寬達2公尺，深度1公尺的洞，並將這些魚進行填埋，據說，總重約達3噸、數量至少1000隻。

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