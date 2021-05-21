好臭！大園老街溪3天清出逾2千公斤死魚　缺水高溫魚群浮屍

▲大園老街溪飄惡臭，3天清理逾2,000公斤死魚。（圖／翻攝自游吾和臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情、天氣都升溫，只能宅在家，而居家附近又飄魚屍惡臭，真是苦不堪言！桃園市大園區老街溪流域，出現大量魚群暴斃，引發市議員徐其萬、游吾和、大園里里長林文川重視，向市府水務局、環保局反映，迄今(21)日連續三天已清出逾2000公斤死魚，但河面仍飄著成群死魚，市府目前出動怪手清理，期儘速恢復乾淨溪流。

市議員游吾和指出，老街溪心園橋至大觀橋流域周邊就是大園市中心，約有3千戶住家、9000多名居民，18日起已有民眾反映聞到魚屍的腐臭味。雖然市府已派人清除，但一開始的清理方式是以人力持魚網將死魚撈上岸，辦法緩不濟急。

▲魚屍太多，只好出動怪手清理。（圖／翻攝自游吾和臉書）

由於，魚屍太多，今(21)日下午下午4點後，現場已有大型機具清運，在艷陽高照的太陽底下曝曬魚群，現場清運人員聞到的惡臭氣味一定更嚴重，游吾和籲請民眾忍耐一下。環保局表示，該局派員前往現場檢測水質，檢測結果均正常，研判暴斃原因與近日缺水、高溫加上水中氧氣不足有關。

水務局指出，老街溪受限河道2側高壓電桿較低，大型機具進駐作業不易，加上避免清除作業破壞原本河川地貌，初期作業還是以傳統人工為主、中小型機具為輔，而中小型機具因數量有限，所以主要作業範圍又以人力比較難抵達的攔河堰和深水區為主。另外，死魚有可能造成的環境污染，但河川有自然淨化功能，目前2條溪流仍有活水流動，功能仍在，如果未來降雨豐沛，環境可望更快恢復。

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