　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假消息散播是「人類恐懼顯化」　作家揭：越多人負面，病毒越強大

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情下台北街頭人煙稀少。（圖／記者李毓康攝）

文／李欣頻
摘自／商周出版《人類大疫考

「恐懼」的震動頻率顯化事物的速度很快，有的人一看到恐懼的訊息，連查證都沒查證就忙著轉發，表示他內在是恐慌的，會吸引、放大、創造更多恐懼，這就是為何網路謠言在疫情期間散布最快最廣的原因。

比較極端的例子是，有的國家軍隊在執行禁足令時，反而因衝突而殺的人命數超過染病而亡的人，這就是恐懼引發更多恐懼、讓人做出更瘋狂的事的實例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外在局勢無法掌握，但自己的情緒可以透過覺察來確認，第一反應究竟是純粹出自於自己的反應？還是隨著新聞亢奮起舞的反應？

江江老師在〈是末日災難還是重生禮物？Covid-19給我們的啟示〉提到：「想想看有一個房間，裡面有很多灰塵跟保麗龍球，如果電風扇開最大風速又左右搖擺，灰塵和保麗龍球就會飛來飛去，黏得到處都是；若關掉電風扇，塵埃會慢慢落下歸於平靜，風就是人類的恐慌。

在這個房間裡，如果有人因為害怕沾到保麗龍球，拿著吹風機到處狂吹，會加劇灰塵亂飛亂傳播，如果你也拿吹風機吹回去，大家互吹互攻擊，那這場混亂就不會停止。

亂世中的平靜，需要人們把專注力收回自己心裡，一起把電風扇、吹風機關掉收起來，如同把恐慌給關掉，大家在自己的空間裡保持穩定，不慌亂四處走，疫情就會很快停止散播。

瘟疫是一種自然存在的能量，並沒有好壞，不要憎惡或視如寇讎，了解它存在的意義，知道它的產生是來提醒我們什麼，便能安然度過。

如果越多人想到這個病毒時，想的是它所造成的諸多病痛危害，等於把關注力集中在負面上，病毒就會變得強大；如果人類專注在身體的健康穩定，病毒就會變弱，最終無法附著在宿主上；因此，人類意識關注在哪裡，會左右病毒的影響力。

▲▼電扇,電風扇,夏天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲關掉「恐慌電風扇」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

人很容易被戲劇性情節吸引，請保持內心平靜，面對漫天飛舞的各種消息言論，不管是悲傷的、憤慨的，不要被藉機炒作的言論帶動情緒，記得關掉你的恐慌電風扇，保持穩定。行有餘力，幫助他人保持平穩，當你散發愛與穩定的頻率，就能協助周圍的人平穩下來，當越來越多人能調整到愛和穩定的頻率時，病毒的任務就結束，它們會自然消失。」

▲▼《人類大疫考》，作者李欣頻。（圖／商周出版）

★本文轉載自商周出版《人類大疫考——變局風險概念下，個人應變學與集體終級學分》，作者李欣頻。「Covid-19是一場全球超級大考，每個人都在地球考場上面對自己專屬的考題。我們不變，病毒就現；我們改變，病毒不見。疫情之下，地球學校，人心是題型，集體主修過關的解答是愛。」

ET快訊
快訊／世界衛生大會開幕！　「邀請台灣」不列入議程
國3北二高「7車連撞」4傷！1人無生命跡象
親綠寫手誇「習近平帶大陸進步」　她一句話酸爆民進黨
全台水庫進帳1210萬噸雨！等於一天用水量　「最大贏家」出爐
快訊／萬華確診男住「台北檢疫所」　僅4天竟猝死房內
桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰
吳崢快篩陽性「秒上防疫巴士」：突然就被載走了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

快訊／高雄老夫妻打牌染疫再傳3家人　好市多中華店25日閉店清消

全台水庫進帳1210萬噸雨！換算等於一天用水量　「最大贏家」出爐

假消息散播是「人類恐懼顯化」　作家揭：越多人負面，病毒越強大

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

快訊／實踐大學台北校區1學生「快篩陽性」！　相關接觸者匡列中

街友從垃圾桶撿口罩、有錢人衝賣場囤貨⋯　疫情三級最衝擊這些人

疫情中的小確幸！南投國姓豪雨狂炸149.5毫米　日月潭也進帳了

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

AZ疫苗首兩批接種破30萬「只剩3萬劑可用」　今增4起嚴重不良事件

快訊／高雄老夫妻打牌染疫再傳3家人　好市多中華店25日閉店清消

全台水庫進帳1210萬噸雨！換算等於一天用水量　「最大贏家」出爐

假消息散播是「人類恐懼顯化」　作家揭：越多人負面，病毒越強大

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

快訊／實踐大學台北校區1學生「快篩陽性」！　相關接觸者匡列中

街友從垃圾桶撿口罩、有錢人衝賣場囤貨⋯　疫情三級最衝擊這些人

疫情中的小確幸！南投國姓豪雨狂炸149.5毫米　日月潭也進帳了

抹PTT認知作戰！林瑋豐稱「反串文化」深夜提5原因：太心急

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

快訊／元大證1員工確診　金融業第26個人染疫

網紅低成本Cosplay Lisa！　「瀝水網蓋頭」12萬人笑瘋：回不去了

獨／最萌菇菇這樣誕生！　《大菇小菇闖天關》導演：只有可愛不夠

快訊／世界衛生大會開幕！　「邀請台灣」不列入議程

楊丞琳隔空寵夫「你不發我發」　曬李榮浩花襯衫帥照…胸口全開

快訊／國3北二高「7車連撞」4傷！1人無生命跡象

台南安南區彈簧床工廠火警　5000平方公尺廠房付之一炬

「皮卡柴」陪媽玩冷眼看球滾！　無奈全寫臉上：馬麻壞掉了

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」秒拒

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

快訊／桃園新增本土19+6！最新足跡曝

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

快訊／增334例本土「各縣市分佈曝光」

momo宣布6項送貨調整

國家警訊響了！所在地區將發生大雷雨

更多熱門

相關新聞

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

前時代力量發言人吳崢24日晚間10點在臉書表示，「快篩陽性，突然就被送上車載走了...好不真實。等待PCR進一步確認，希望是偽陽」。

國台辦：願派專家赴台分享抗疫經驗

國台辦：願派專家赴台分享抗疫經驗

國內汽車製造業首例確診！　中壢廠區外包警衛染疫

國內汽車製造業首例確診！　中壢廠區外包警衛染疫

實踐大學台北校區1學生「快篩陽性」！

實踐大學台北校區1學生「快篩陽性」！

快訊／北市議員林亮君助理確診

快訊／北市議員林亮君助理確診

關鍵字：

李欣頻人類大疫考新冠疫情台灣防疫社區感染新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

大雷雨夜襲！水神框出台灣正中心

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面