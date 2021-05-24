假消息散播是「人類恐懼顯化」　作家揭：越多人負面，病毒越強大

▲疫情下台北街頭人煙稀少。（圖／記者李毓康攝）

文／李欣頻

摘自／商周出版《人類大疫考》

「恐懼」的震動頻率顯化事物的速度很快，有的人一看到恐懼的訊息，連查證都沒查證就忙著轉發，表示他內在是恐慌的，會吸引、放大、創造更多恐懼，這就是為何網路謠言在疫情期間散布最快最廣的原因。

比較極端的例子是，有的國家軍隊在執行禁足令時，反而因衝突而殺的人命數超過染病而亡的人，這就是恐懼引發更多恐懼、讓人做出更瘋狂的事的實例。

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外在局勢無法掌握，但自己的情緒可以透過覺察來確認，第一反應究竟是純粹出自於自己的反應？還是隨著新聞亢奮起舞的反應？

江江老師在〈是末日災難還是重生禮物？Covid-19給我們的啟示〉提到：「想想看有一個房間，裡面有很多灰塵跟保麗龍球，如果電風扇開最大風速又左右搖擺，灰塵和保麗龍球就會飛來飛去，黏得到處都是；若關掉電風扇，塵埃會慢慢落下歸於平靜，風就是人類的恐慌。

在這個房間裡，如果有人因為害怕沾到保麗龍球，拿著吹風機到處狂吹，會加劇灰塵亂飛亂傳播，如果你也拿吹風機吹回去，大家互吹互攻擊，那這場混亂就不會停止。

亂世中的平靜，需要人們把專注力收回自己心裡，一起把電風扇、吹風機關掉收起來，如同把恐慌給關掉，大家在自己的空間裡保持穩定，不慌亂四處走，疫情就會很快停止散播。

瘟疫是一種自然存在的能量，並沒有好壞，不要憎惡或視如寇讎，了解它存在的意義，知道它的產生是來提醒我們什麼，便能安然度過。

如果越多人想到這個病毒時，想的是它所造成的諸多病痛危害，等於把關注力集中在負面上，病毒就會變得強大；如果人類專注在身體的健康穩定，病毒就會變弱，最終無法附著在宿主上；因此，人類意識關注在哪裡，會左右病毒的影響力。

▲關掉「恐慌電風扇」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

人很容易被戲劇性情節吸引，請保持內心平靜，面對漫天飛舞的各種消息言論，不管是悲傷的、憤慨的，不要被藉機炒作的言論帶動情緒，記得關掉你的恐慌電風扇，保持穩定。行有餘力，幫助他人保持平穩，當你散發愛與穩定的頻率，就能協助周圍的人平穩下來，當越來越多人能調整到愛和穩定的頻率時，病毒的任務就結束，它們會自然消失。」

★本文轉載自商周出版《人類大疫考——變局風險概念下，個人應變學與集體終級學分》，作者李欣頻。「Covid-19是一場全球超級大考，每個人都在地球考場上面對自己專屬的考題。我們不變，病毒就現；我們改變，病毒不見。疫情之下，地球學校，人心是題型，集體主修過關的解答是愛。」