5人讓出疫苗給第一線人員施打　東港安泰醫護感動：最大鼓勵

▲5人讓出疫苗，讓東港醫院醫護人員先打 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣有4位65歲的縣民，原本已在屏東安泰醫院成功預約施打AZ疫苗，隨著疫情升溫，他們認為第一線醫護人員比他們更需要，加上該醫院另一名行政人員也主動讓出，讓醫護人員先施打，他們5人的善舉，對醫護人員來說，是最大的鼓勵。

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▲▼安泰醫院醫護人員施打疫苗。

東港安泰醫院藥劑科主任詹麗珍指出，施打疫苗初期，真的是要拜託民眾來打，卻等不到；由於如今疫情大爆發後，不僅大家搶著打，還有許多人會抱怨怎麼不能打或是效率差，其實這就是人性，「我們可以體諒」，不過也正是因為這樣，能在此時見到還有人替醫護著想，真的會感動。這4位願意讓出疫苗的長輩，一位已82歲，2位超過70歲，一位66歲。



66歲的洪姓男子表示，他於13日完成疫苗接種的預約，原本滿心期待要打疫苗抗疫，沒想到傳出疫苗荒，政府還規定18日起暫緩民眾打疫苗，說要讓給醫護優先。

但醫院告訴他，他是在18日前完成預約，所以還是可以施打，不過他與家人商量後，雖然還是會怕疫情失控，但最後仍決定把名額讓給醫護，因為醫護人員站在第一線真的太辛苦也太危險，「我可以再等一等，沒關係」。

和他相同的還有3位及安泰醫院一位行政人員，共有5人讓出疫苗，由於屏東縣至今（24）日止，已有17人感染，這項消息今天傳開，讓醫護人員很感動。

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