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竹市24日零確診！竹科染疫員工住萬華　市府匡列5人居家隔離

▲新竹市長林智堅24日在疫情記者會表示，竹市24日零確診，而23日園區染疫員工家住台北萬華，已匡列竹市5人並協助後續採檢與居家隔離。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹市長林智堅24日在疫情記者會表示，竹市24日零確診，而23日園區染疫員工家住台北萬華，已匡列竹市5人並協助後續採檢與居家隔離。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心公布，新竹市24日零確診；針對新竹科學園區廠商員工23日傳出確診後，市長林智堅表示，該案因居住於台北萬華，無竹市足跡，由其他縣市管轄；新竹市目前也匡列5名接觸者，並協助後續採檢與居家隔離。

林智堅指出，23日確診的園區員工，因居住地在台北萬華地區且5月中旬已配合公司居家上班政策，已未到公司上班，公司也已加強防疫措施，到其上班的空間進行消毒工作，目前該公司的產能未受到影響，而這名染疫員工個案，在新竹市的匡列人數有5人，皆為新竹市民，市府已做相關採檢，市府人員會做未來追蹤關懷。

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此外，林也表示，設置在國軍地區醫院停車場的篩檢站，預計每天的採檢量約80到100人左右，將分成2梯次，上午由衛生局通知須自主健康管理、居家隔離、檢疫對象進行篩檢，下午則是曾有高風險地區接觸史、活動史，透過電話、網路預約市民進行採檢。

林還說，新竹市跟科學園區是密不可分的生命共同體，在產業、生活、防疫上都有緊密聯繫，是彼此最堅實的夥伴，早有建立聯絡窗口，在疫情期間密切聯繫，隨時溝通相關防疫資訊。疫情嚴峻，面對共同敵人，需團結一致共度難關，因為有半導體產業，新竹市的防疫工作格外重要，會守住護國神山群，竹市與竹科會共同築起防疫高牆，守護護國神山群。

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